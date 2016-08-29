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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4784478547864787>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:51

user412
там еще слева был кусочек графика, сейчас уже не влазит :) :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:53

  дарий написав:Баксик всех заводит... И это классно!Свежая кровь бодрит!

... от як я всіх розрухав! :D... а то завтра пообжираються шинки/ковбаси, що навіть, до клави недолізуть! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Долярчик
ГЛАВНОЕ - С ХЛЕБОМ! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:57

  jabba написав:
  Долярчик написав:...а "чужому дяді" давати під якусь там розписку..... - ні, дякую!

Из букв а, о, г, л, з слово "розписка" никак не складывается ну то таке. Пассивнее дохода со времен Моисея еще не придумали.

... а, зрозумів...... - ну, все одно, ніхто не звертався,бо ще раз кажу: така послуга моїм колегам ЗОВСІМ не потрібна(від слова "взагалі"), бо гуртівні дають товар в розтермінування! - і на два тижні, і на місяць! - і ще можна домовитись на довше!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00

  дарий написав:Долярчик
ГЛАВНОЕ - С ХЛЕБОМ! :mrgreen:

ага, ГОЛОВНЕ - З ХРІНОМ!!! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Re: Валютный рынок в контексте

  jabba написав:А при сдаче в аренду квартиры, которую кроме того что она может подешеветь на сумму сопоставимую с доходом еще и могут квартиранты разнести вдребезги еще и затопив соседей и вывезти всю мебель - переживать не надо?

Эпоха недвижимости постепенно уходит. Но по сути, это не пассив, а активный бизнес по сдаче недвижимости. Может работы не так много, но она есть.
tollyn
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  Yuri_T написав:user412
там еще слева был кусочек графика, сейчас уже не влазит :) :)

был)
можно трактовать, как большой апсайд для будущего роста отечественного фондового рынка)
Зображення
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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  jabba написав:
  tollyn написав:Да я тоже думаю, если нужно постоянно следить и переживать, то пассива в нем мало.

А при сдаче в аренду квартиры, которую кроме того что она может подешеветь на сумму сопоставимую с доходом еще и могут квартиранты разнести вдребезги еще и затопив соседей и вывезти всю мебель - переживать не надо?

... ага, і ще: "все умрут, а я - грейфрут!" :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
И када ж сладкий плод дуриан будет спать без тещи? :oops:
дарий
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Re: Валютный рынок в контексте

... добре, йду спати, а то ще скажете, що я тут на зарплаті....

(а так, то би за це, адміністрація, дала б мені по яйцю :mrgreen:... свяченому(ну думайте, що писанку :wink: :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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