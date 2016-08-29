user412
там еще слева был кусочек графика, сейчас уже не влазит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:51
user412
там еще слева был кусочек графика, сейчас уже не влазит
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:53
... от як я всіх розрухав! ... а то завтра пообжираються шинки/ковбаси, що навіть, до клави недолізуть!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:57
... а, зрозумів...... - ну, все одно, ніхто не звертався,бо ще раз кажу: така послуга моїм колегам ЗОВСІМ не потрібна(від слова "взагалі"), бо гуртівні дають товар в розтермінування! - і на два тижні, і на місяць! - і ще можна домовитись на довше!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00
Re: Валютный рынок в контексте
Эпоха недвижимости постепенно уходит. Но по сути, это не пассив, а активный бизнес по сдаче недвижимости. Может работы не так много, но она есть.
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:04
был)
можно трактовать, как большой апсайд для будущего роста отечественного фондового рынка)
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:05
... ага, і ще: "все умрут, а я - грейфрут!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:18
Re: Валютный рынок в контексте
... добре, йду спати, а то ще скажете, що я тут на зарплаті....
(а так, то би за це, адміністрація, дала б мені по яйцю ... свяченому(ну думайте, що писанку )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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