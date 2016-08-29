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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4784478547864787

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:18

  дарий написав:Долярчик
И када ж сладкий плод дуриан будет спать без тещи? :oops:

Что лучше - теща или пиво?
Хорошо и то и другое.
В холодном виде и на столе. :oops:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:19

дарий
до ремонту - ще рік..... а там - як тільки, та зразу! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:21

Долярчик
Боже,баксик, не доживем мы... :|
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:24

Re: Валютный рынок в контексте

все, НАДОБРАНІЧ!!!
... завтра пийте вміру!!! - або ні, пийте багато, - буде більше що тут почитати! :mrgreen:
"гумор-валют-шоу" :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!

Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:15

  дарий написав:Но Людям надо, иногда верить..., иначе нет смысла здесь трындеть. :cry:

Смысла здесь трындеть нет вообще. От веры/неверия Людям это не зависит.
Вот читать- оч. иногда, оч. немногих - это да, в этом смысл может быть. ИМХО конечно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:17

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!

Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.

Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
sinus
 
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