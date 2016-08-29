Что лучше - теща или пиво?
Хорошо и то и другое.
В холодном виде и на столе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:18
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:19
дарий
до ремонту - ще рік..... а там - як тільки, та зразу!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:24
Re: Валютный рынок в контексте
все, НАДОБРАНІЧ!!!
... завтра пийте вміру!!! - або ні, пийте багато, - буде більше що тут почитати!
"гумор-валют-шоу"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:25
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:15
Смысла здесь трындеть нет вообще. От веры/неверия Людям это не зависит.
Вот читать- оч. иногда, оч. немногих - это да, в этом смысл может быть. ИМХО конечно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:17
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
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