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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:18
дарий написав:Долярчик
И када ж сладкий плод дуриан будет спать без тещи?
Что лучше - теща или пиво?
Хорошо и то и другое.
В холодном виде и на столе.
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jabba
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Додано: Суб 07 кві, 2018 22:24
все, НАДОБРАНІЧ!!!
... завтра пийте вміру!!! - або ні, пийте багато, - буде більше що тут почитати!
"гумор-валют-шоу"
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Долярчик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 22:25
Долярчик написав:
Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
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Сибарит
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:15
дарий написав:
Но Людям надо, иногда верить..., иначе нет смысла здесь трындеть.
Смысла здесь трындеть нет вообще. От веры/неверия Людям это не зависит.
Вот читать- оч. иногда, оч. немногих - это да, в этом смысл может быть. ИМХО конечно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:17
Сибарит написав: Долярчик написав:
Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
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sinus
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:24
Долярчик написав:
.. та продавати в інеті вже планую давно, просто якось НЕВІРЮ в ті он-лайн продажі...
С юмором здесь даже перебор
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:29
козак написав: Долярчик написав:
.. та продавати в інеті вже планую давно, просто якось НЕВІРЮ в ті он-лайн продажі...
С юмором здесь даже перебор
это всё сивушное масло постаралось. в нескольких поколениях.
И если б водку гнать не из опилок,
То чё б нам было с трех, с четырех, с пяти бутылок? (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:39
sinus написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
21 апреля на авто поеду в Закарпатье. 1 500 км от меня - конечно, через Львов (уже в пятый раз). Надеюсь, баксик, мне город покажет...
Если нет - напишу.
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дарий
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