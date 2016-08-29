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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4785478647874788

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:42

  sinus написав:
  Сибарит написав:
  Долярчик написав:Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!

Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.

Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
От Вашего заключения раз в неделю,в виде мы умы ,а вы увы ,форум развиваться ну никак не будет. Напоминаете старых бабок на лавочке ,которые только умеют обсуждать других,а сами то какой вклад сделали ,просто нулевые по профилю валютной ветки.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 07 кві, 2018 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:01

С Праздником светлой Пасхи вас! Я не работник форума,чтобы он от моей деятельности развивался-я накануне Праздника попытался быть максимально корректным?
sinus
 
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  #<1 ... 4785478647874788
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