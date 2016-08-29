Долярчик написав:Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
От Вашего заключения раз в неделю,в виде мы умы ,а вы увы ,форум развиваться ну никак не будет. Напоминаете старых бабок на лавочке ,которые только умеют обсуждать других,а сами то какой вклад сделали ,просто нулевые по профилю валютной ветки.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 07 кві, 2018 23:51, всього редагувалось 1 раз.