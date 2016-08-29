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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:39
sinus написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
21 апреля на авто поеду в Закарпатье. 1 500 км от меня - конечно, через Львов (уже в пятый раз). Надеюсь, баксик, мне город покажет...
Если нет - напишу.
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дарий
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:42
sinus написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
От Вашего заключения раз в неделю,в виде мы умы ,а вы увы ,форум развиваться ну никак не будет. Напоминаете старых бабок на лавочке ,которые только умеют обсуждать других,а сами то какой вклад сделали ,просто нулевые по профилю валютной ветки.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Суб 07 кві, 2018 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 08 кві, 2018 00:01
С Праздником светлой Пасхи вас! Я не работник форума,чтобы он от моей деятельности развивался-я накануне Праздника попытался быть максимально корректным?
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sinus
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Додано: Нед 08 кві, 2018 06:58
sinus написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
Парадокс заключается в том, что в той области, в которой Вы работаете, Вам ничьи советы не нужны, а в те области, где Вам могут пригодиться советы, Вы лезть не хотите.
Не реагуйте-Долярчик троль і дуже погано-що адміністрація форума таки його залишає!Дуже погано це!
...ага, он як?!
.....я то думаю, для кого я писав оці слова, двома сторінками ранішше: "все умрут, а я - грейфрут!"
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Долярчик
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Додано: Нед 08 кві, 2018 07:16
дарий написав:
21 апреля на авто поеду в Закарпатье. 1 500 км от меня - конечно, через Львов (уже в пятый раз). Надеюсь, баксик, мне город покажет...
Если нет - напишу
... я би з радістю!, але ще раз перечинайте мій недавній пост(копійнув його)
1) так, роботяги/бізнесмена, який працює сам на себе, у себе за прилавком, у своєму бізнесі!
2) а робота була любимою, поки не зрозумів, що то ПОСТІЙНА ПРИВ'ЯЗКА(як пес на ланцюгу) до неї
!
3) і так, - я радію тим трьом вихідним, бо буває так, що я і по два місяці працюю БЕЗ ЖОДНОГО ВИХІДНОГО :!
:
...от такі реалії
пересічного/бізнесмена/роботяги
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Долярчик
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