дарий написав:21 апреля на авто поеду в Закарпатье. 1 500 км от меня - конечно, через Львов (уже в пятый раз). Надеюсь, баксик, мне город покажет...
Если нет - напишу
... я би з радістю!, але ще раз перечинайте мій недавній пост(копійнув його) 1) так, роботяги/бізнесмена, який працює сам на себе, у себе за прилавком, у своєму бізнесі! 2) а робота була любимою, поки не зрозумів, що то ПОСТІЙНА ПРИВ'ЯЗКА(як пес на ланцюгу) до неї! 3) і так, - я радію тим трьом вихідним, бо буває так, що я і по два місяці працюю БЕЗ ЖОДНОГО ВИХІДНОГО :!: ...от такі реалії пересічного/бізнесмена/роботяги
Христос Воскрес! Наші урядовці мають серйозні плани по скороченню державного боргу і схоже, що це не бравада, звісно дехто небезпідставно скаже: нам би їх оптимізм, але цифри кажуть самі за себе:
Кабінет міністрів планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП. Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю. Він відповідав на питання депутата від фракції "Самопоміч" Романа Семенухи. Той нагадав членам Кабміну, що, за його даними, з 2014 року Україна постійно нарощує державний борг. 2014 року він становив близько 1 трильйона гривень, а на 2018 його гранична межа встановлена на рівні майже 2 трильйона. Крім того, зазначив нардеп, 2019 року Україна має повернути за зовнішніми запозиченнями більше 7 мільярдів доларів. Він повідомив також, що, за даними НБУ, золотовалютні резерви при цьому знижуються, насамперед, через обслуговування зовнішнього боргу. Данилюк запевнив, що робота щодо скорочення держборгу активно ведеться. "Якщо порівняти 2016 і 2017 роки, то рівень боргового навантаження в Україні знизився з 81% до 72% від ВВП", - заявив він. Міністр повідомив, що бюджетна резолюція на наступний рік запланувала подальше скорочення дефіциту бюджету до рівня 2,2%. "Таким чином ми плануємо скоротити рівень боргу до близько 60% від ВВП до 2020 року", - наголосив Данилюк. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що величезний державний борг накопичила попередня влада, а теперішній уряд намагається впоратися з ним. "Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів", - підкреслив голова уряду. Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету в 2017 році становив 47,9 мільярда гривень, або 1,6% від ВВП, у 2016 році - 70,3 млрд грн, або 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, або 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, або 4,9%. https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/6/635757/
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне написав:Наші урядовці мають серйозні плани по скороченню державного боргу і схоже, що це не бравада, звісно дехто небезпідставно скаже: нам би їх оптимізм
Это как раз - бравада. Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем, ситуация пахнет ещё одним (уже настоящим) дефолтом. А деньги нужны. Вспомните как рошенко крестился и кланялся, когда МВФ выделил 1млрд. Ещё и выборы скоро.
Как сделать так, чтобы провал с деньгами, стал "перемогой"?
Ответ: погромче кричать что-то типа - "Мы решительными действиями сокращаем госдолг! Чтобы нашим детям не пришлось платить долги и проценты попередников! Чтобы нашим пенсионерам сделать больше пенсию! Студентам - стипендии!"
Можно ещё добавить что-то типа: "МВФ своими требованиями посягает на наш суверенитет!"
И вот так эпик-фейл с МВФ и прочими кредиторами, и да и вообще отношения с "западом" - превращаются из "зрады" в "перемогу"!
Это кстати расейская технология, когда запад что-то ограничивает - руссиано делают вид, что и сами этого больше всего хотели. Ну а наши керманычи откуда черпают знания, опыт, "установки", и приёмы манипуляций?
Т.е. рецепт прост: п.1: если МВФ выделил кредит - "перемога! Это сигнал доверия стране, сигнал инвесторам!" п.2: если МВФ НЕ выделил кредит - "перемога! не очень-то и надо было! Меньше придётся возвращать! Больше самим останется! МВФ слишком много требует!"