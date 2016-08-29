Додано: Нед 08 кві, 2018 09:59

Христос Воскрес!Наші урядовці мають серйозні плани по скороченню державного боргу і схоже, що це не бравада, звісно дехто небезпідставно скаже: нам би їх оптимізм, але цифри кажуть самі за себе:Кабінет міністрів планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.Він відповідав на питання депутата від фракції "Самопоміч" Романа Семенухи. Той нагадав членам Кабміну, що, за його даними, з 2014 року Україна постійно нарощує державний борг. 2014 року він становив близько 1 трильйона гривень, а на 2018 його гранична межа встановлена на рівні майже 2 трильйона.Крім того, зазначив нардеп, 2019 року Україна має повернути за зовнішніми запозиченнями більше 7 мільярдів доларів.Він повідомив також, що, за даними НБУ, золотовалютні резерви при цьому знижуються, насамперед, через обслуговування зовнішнього боргу.Данилюк запевнив, що робота щодо скорочення держборгу активно ведеться.", - заявив він.Міністр повідомив, що бюджетна резолюція на наступний рік запланувала"Таким чином ми плануємороку", - наголосив Данилюк.Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що величезний державний борг накопичила попередня влада, а теперішній уряд намагається впоратися з ним."Ми", - підкреслив голова уряду.Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету в 2017 році становив 47,9 мільярда гривень, або 1,6% від ВВП, у 2016 році - 70,3 млрд грн, або 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, або 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, або 4,9%.