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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4785478647874788

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:08

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

Долярчик
Коллега Yuri_T Вам дело говорит.
Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.
Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.
Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking
Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.

Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.
Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.
Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.
Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.
А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации
Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.
Желаю удачи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:24

  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

Долярчик
Коллега Yuri_T Вам дело говорит.
Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.
Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.
Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking
Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.

Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.
Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.
Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.
Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.
А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации
Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.
Желаю удачи.


Всё это полная фигня.Есть судьба и удача.Если они благосклонны, то делать ничего не нужно, разве будучи полуспящим пауком в середине паутины иногда дёргать за паутинки, а деньги сами должны на голову посыпаться. :D Всех с праздником.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:27

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,

  Василь-Рівне написав:"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",

Когнитивний зрадодисонанс.

А ты позабыл, что Данилюк тебе курс 29,3 насчитал.Что его слова теперь стоят.Когнитивная бредовня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:"Якщо порівняти 2016 і 2017 роки, то рівень боргового навантаження в Україні знизився з 81% до 72% від ВВП"

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2017 році зріс на 2.9млрд. дол. США і на кінець 2017 року становив 116.6млрд дол. США.
Відносно ВВП обсяг боргу скоротився за рік з 121.8% до 103.8%

Валовой внешний долг Украины
на 31.12.2016 113 518,0
на 31.12.2017 116 578,0 +2.7%

то есть, ввп вырос минимум на 18%?

Зображення

в общем, то ли я ничего не понимаю в этой бухгалтерии, то ли...
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:35

  bred написав:
то есть, ввп вырос минимум на 18%?



В долларах вырос на около 20%, а в товаре на пару процентов.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:46

Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год

Зображення
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:13

  bred написав:Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год

Зображення

Да, а ещё железяки и зерно подорожали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:21

в общем понятно, набираем долги и при этом "покращуемся"
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:25

  Vitl написав:
  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,

  Василь-Рівне написав:"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",

Когнитивний зрадодисонанс.

А ты позабыл, что Данилюк тебе курс 29,3 насчитал.Что его слова теперь стоят.Когнитивная бредовня.
Вы знаете ,лучше жене поТЫкайте или в замочную скважину ,ну на крайняк Оресту. Хамлу в "трамвайчике" не место.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4785478647874788
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