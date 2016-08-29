имхо, тебе тут не писать, а читать нужно. года 2-3 минимум. и книжек купить, не сложных для начала.
Долярчик Коллега Yuri_T Вам дело говорит. Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне. Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко. Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.
Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю. Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему. Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов. Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов. А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд. Желаю удачи.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
имхо, тебе тут не писать, а читать нужно. года 2-3 минимум. и книжек купить, не сложных для начала.
Долярчик Коллега Yuri_T Вам дело говорит. Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне. Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко. Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.
Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю. Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему. Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов. Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов. А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд. Желаю удачи.
Всё это полная фигня.Есть судьба и удача.Если они благосклонны, то делать ничего не нужно, разве будучи полуспящим пауком в середине паутины иногда дёргать за паутинки, а деньги сами должны на голову посыпаться. Всех с праздником.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.