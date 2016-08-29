Додано: Нед 08 кві, 2018 11:08

Yuri_T написав: Долярчик написав: я в тому - ні "бум-бум" я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.

года 2-3 минимум.

и книжек купить, не сложных для начала. имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.года 2-3 минимум.и книжек купить, не сложных для начала.

Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.

КоллегаВам дело говорит.Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.Читать он-лайн можно здесь:Цитата:Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультацииВремя потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.Желаю удачи.