Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:27
Василь-Рівне написав: Вкладчик1234 написав:
Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,
Василь-Рівне написав:
"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",
Когнитивний зрадодисонанс.
А ты позабыл, что Данилюк тебе курс 29,3 насчитал.Что его слова теперь стоят.Когнитивная бредовня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Повідомлень: 13919
З нами з: 04.05.10
Подякував: 579 раз.
Подякували: 1273 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:31
Василь-Рівне написав:
"Якщо порівняти 2016 і 2017 роки, то рівень боргового навантаження в Україні знизився з 81% до 72% від ВВП"
Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2017 році зріс на 2.9млрд. дол. США і на кінець 2017 року становив 116.6млрд дол. США. Відносно ВВП обсяг боргу скоротився за рік з 121.8% до 103.8%
Валовой внешний долг Украины
на 31.12.2016
113 518,0
на 31.12.2017
116 578,0
+2.7%
то есть, ввп вырос минимум на 18%?
в общем, то ли я ничего не понимаю в этой бухгалтерии, то ли...
bred
Повідомлень: 87
З нами з: 19.07.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:35
bred написав:
то есть, ввп вырос минимум на 18%?
В долларах вырос на около 20%, а в товаре на пару процентов.
Vint
Повідомлень: 696
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 98 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:46
Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год
bred
Повідомлень: 87
З нами з: 19.07.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 12:13
bred написав: Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год
Да, а ещё железяки и зерно подорожали.
Vint
Повідомлень: 696
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 98 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 12:21
в общем понятно, набираем долги и при этом "покращуемся"
bred
Повідомлень: 87
З нами з: 19.07.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 12:25
Vitl написав: Василь-Рівне написав: Вкладчик1234 написав:
Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,
Василь-Рівне написав:
"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",
Когнитивний зрадодисонанс.
А ты позабыл, что Данилюк тебе курс 29,3 насчитал.Что его слова теперь стоят.Когнитивная бредовня.
Вы знаете ,лучше жене поТЫкайте или в замочную скважину ,ну на крайняк Оресту. Хамлу в "трамвайчике" не место.
Перес де Куэльяр
Повідомлень: 1145
З нами з: 06.01.17
Подякував: 317 раз.
Подякували: 342 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 08 кві, 2018 13:20
tollyn написав: дарий написав:
Жалобно и не интересно...
Ну в принципе я свой вариант не планирую предлагать.
Кто ищет тот всегда найдет)))
Очень жаль.
ЛАД
2
Повідомлень: 9191
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 2640 раз.
Профіль
2
3
Додано: Нед 08 кві, 2018 14:57
vovan_prm написав: Yuri_T написав: Долярчик написав:
я в тому - ні "бум-бум"
имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.
Долярчик
Коллега
Yuri_T
Вам дело говорит.
Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.
Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.
Читать он-лайн можно здесь:
http://www.libertarium.ru/lib_thinking
Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.
Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.
Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.
Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.
Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.
А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации
Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.
Желаю удачи.
Р.Л.Ахметов в молодости много этих книжек прочел
prodigy
Повідомлень: 3571
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 865 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:45
Перес де Куэльяр написав:
Вы знаете ,лучше жене поТЫкайте или в замочную скважину ,ну на крайняк Оресту. Хамлу в "трамвайчике" не место.
Если б ты ещё вспомнил, кто из нас хамил...
Кстати, твои слова подходят под определение - троллинг, провокации, оскорбления.
И тебя с праздником.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Повідомлень: 13919
З нами з: 04.05.10
Подякував: 579 раз.
Подякували: 1273 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
11523
1209761
6144
1301224
П'ят 06 кві, 2018 11:44 ЛОБ
38
35526
реклама