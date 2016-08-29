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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4785478647874788

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:35

  bred написав:
то есть, ввп вырос минимум на 18%?



В долларах вырос на около 20%, а в товаре на пару процентов.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:46

Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год

Зображення
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:13

  bred написав:Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год

Зображення

Да, а ещё железяки и зерно подорожали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:21

в общем понятно, набираем долги и при этом "покращуемся"
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:25

  Vitl написав:
  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,

  Василь-Рівне написав:"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",

Когнитивний зрадодисонанс.

А ты позабыл, что Данилюк тебе курс 29,3 насчитал.Что его слова теперь стоят.Когнитивная бредовня.
Вы знаете ,лучше жене поТЫкайте или в замочную скважину ,ну на крайняк Оресту. Хамлу в "трамвайчике" не место.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 13:20

  tollyn написав:
  дарий написав:Жалобно и не интересно...

Ну в принципе я свой вариант не планирую предлагать. Кто ищет тот всегда найдет)))

Очень жаль.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:57

  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

Долярчик
Коллега Yuri_T Вам дело говорит.
Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.
Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.
Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking
Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.

Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.
Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.
Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.
Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.
А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации
Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.
Желаю удачи.

Р.Л.Ахметов в молодости много этих книжек прочел :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:41

  дарий написав:Баксик всех заводит... И это классно!Свежая кровь бодрит!

"Свежая кровь бодрит" - можливо, а можливо - це просто львівські дріжджі бродять :wink:
ТИХИЙ
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