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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4786478747884789>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:35

  bred написав:
то есть, ввп вырос минимум на 18%?



В долларах вырос на около 20%, а в товаре на пару процентов.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:46

Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год

Зображення
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:13

  bred написав:Vint
рост ввп за счёт инфляции?
а, ну да, доллар же упал на 15% за 2017 год

Зображення

Да, а ещё железяки и зерно подорожали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:21

в общем понятно, набираем долги и при этом "покращуемся"
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:25

  Vitl написав:
  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,

  Василь-Рівне написав:"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",

Когнитивний зрадодисонанс.

А ты позабыл, что Данилюк тебе курс 29,3 насчитал.Что его слова теперь стоят.Когнитивная бредовня.
Вы знаете ,лучше жене поТЫкайте или в замочную скважину ,ну на крайняк Оресту. Хамлу в "трамвайчике" не место.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 13:20

  tollyn написав:
  дарий написав:Жалобно и не интересно...

Ну в принципе я свой вариант не планирую предлагать. Кто ищет тот всегда найдет)))

Очень жаль.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:57

  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

Долярчик
Коллега Yuri_T Вам дело говорит.
Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.
Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.
Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking
Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.

Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.
Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.
Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.
Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.
А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации
Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.
Желаю удачи.

Р.Л.Ахметов в молодости много этих книжек прочел :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:41

  дарий написав:Баксик всех заводит... И это классно!Свежая кровь бодрит!

"Свежая кровь бодрит" - можливо, а можливо - це просто львівські дріжджі бродять :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 06:15

  Вкладчик1234 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.к. в долг не дают, платить старые долги нечем,

  Василь-Рівне написав:"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів",

Когнитивний зрадодисонанс.

Сколько отдали и сколько ещё предстоит? В 2018 и 2019 году?
Когнитивный перемого-диссонанс - это когда еле наскребли около 15% нужной суммы, а вещают как-будто отдали уже всё.
Я уже молчу об отрицательном торг. балансе, который осенью вообще станет сказочным (после закупок польско-словацкого газа)


ЗВР кстати падает в этом году.
За три месяца слито 600 млн баксов.
Хотя на выплату долгов (и процентов по ним), на этот год без внешнего заимствования ещё хватит.
Но вот следующий....
Будет очень тяжело.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:31

"Загнаних коней пристрілюють, чи не так?" (с)

Христос Воскрес!
...чому такий заголовок?(можу перефразувати: "правдорубів - рубають, чи не так?") :D

... головне, що сам ДС все пише, що дочекайтесь вихідних і там вже собі "відводіть душу"(офтопте)
- так от, а мене, чомусь :?: вчора ЗРАНКУ, забанили на сутки!
- ну, пів біди, що постирали майже всі мої пости разом з плюсиками(а їх з десяток було назбиралось! - та то таке, я тут не за плюсики заходжу!)
- а біда в тому, що мене забанили за "офтопік"(так було написано в поясненнях)
- і тут парадокс: ніби дозволено на вихідні, а тут раз - і банять!
- ну можна ж просто постирати "не профільні" пости, але автора - "не чіпати"!
- а ще головне, що в деяких постах інших форумчан - була ПРЯМА образа що-до мене..... - так ні, їх пости тільки стерли, але НЕ забанили!
- ну що ж, як там моя улюблена фраза:" справедливість - тільки тут?" :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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