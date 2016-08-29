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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4786478747884789

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:37

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

... то де там пан Фрізі? - ми мали на вихідних поспілкуватись про "багато способів кращих за депо"! - про "куди вкласти кошти до наступної весни на ремонт, якщо вже в свій бізнес вони НЕ лізуть!"
(форекси, крипти і т. п. - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39

Re: Валютный рынок в контексте

Воистину воскрес! :)

ДолЯрчик, вы опять нарываетесь. Прекращайте обсуждать действия Администрации форума. Тем более, что модераторы этого форума очень лояльно относятся к нарушителям его правил, по сравнению с другими форумами, поэтому сидите на попе ровно и дышите глубже. :)

Больше всем позитива, здоровья, добра и мира в семьях и в стране, а также финансового благополучия! :)
Востаннє редагувалось Binimovich в Пон 09 кві, 2018 08:40, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39

Долярчик это подарок твоей жене, а то у Долярчика выходных в году так мало - не хватало чтоб он еще их на форуме проводил а не с семьей.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:48

Binimovich
...то все зрозуміло, але і що толку? - ну забанили мене, ну менше флуду вчора було і що?
- дууууууже цікаво вчора тут було на гілці? - аж ОДНУ сторінку змогли "нашкрябати" :mrgreen:
- я би ще розумів, коли б тут було МАСА(багато) написано цікавих, розумних і повчальних речей, а я, ніби, такий заходжу і тут все перемішую/засмічую - то так, - але ж тут БІЛЬШІСТЬ постів, які НЕМАЮТЬ КОРИСНОЇ інфи! - то толку з них?
- а мої, хоч може не зовсім профільні, але хоч трохи ЦІКАВІ!(раз люди під ними плюсують!)
отаке :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:50

  ребе Нок написав:Долярчик это подарок твоей жене, а то у Долярчика выходных в году так мало - не хватало чтоб он еще их на форуме проводил а не с семьей.

:mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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