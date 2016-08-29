|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:37
... то де там пан Фрізі? - ми мали на вихідних поспілкуватись про "багато способів кращих за депо"! - про "куди вкласти кошти до наступної весни на ремонт, якщо вже в свій бізнес вони НЕ лізуть!"
(форекси, крипти і т. п. - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3837
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39
Воистину воскрес!
ДолЯрчик, вы опять нарываетесь. Прекращайте обсуждать действия Администрации форума. Тем более, что модераторы этого форума очень лояльно относятся к нарушителям его правил, по сравнению с другими форумами, поэтому сидите на попе ровно и дышите глубже.
Больше всем позитива, здоровья, добра и мира в семьях и в стране, а также финансового благополучия!
Востаннє редагувалось Binimovich
в Пон 09 кві, 2018 08:40, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3797
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39
Долярчик это подарок твоей жене, а то у Долярчика выходных в году так мало - не хватало чтоб он еще их на форуме проводил а не с семьей.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:48
Binimovich
...то все зрозуміло, але і що толку? - ну забанили мене, ну менше флуду вчора було і що?
- дууууууже цікаво вчора тут було на гілці? - аж ОДНУ сторінку змогли "нашкрябати"
- я би ще розумів, коли б тут було МАСА(багато) написано цікавих, розумних і повчальних речей, а я, ніби, такий заходжу і тут все перемішую/засмічую - то так, - але ж тут БІЛЬШІСТЬ постів, які НЕМАЮТЬ КОРИСНОЇ інфи! - то толку з них?
- а мої, хоч може не зовсім профільні, але хоч трохи ЦІКАВІ!(раз люди під ними плюсують!)
отаке
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3837
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3837
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:28
Binimovich написав:
Воистину воскрес! ДолЯрчик, вы опять нарываетесь. Прекращайте обсуждать действия Администрации форума. Тем более, что модераторы этого форума очень лояльно относятся к нарушителям его правил, по сравнению с другими форумами, поэтому сидите на попе ровно и дышите глубже. Больше всем позитива, здоровья, добра и мира в семьях и в стране, а также финансового благополучия!
лояльно вои відносяться хіба що до кабана і йому подібним. Мене забанили тільки за те, що я написав, що курс в нас більше залежить від бажань смолія і порошенка, ніж від цифрових показників, по яких тут намагаються його (курс) спрогнозувати. Написали, щось тіпа , за політичну нетерпиміст і розпалювання ворожнечі.... Терорист одним словов. Агент кремля!*Відправлено з Чату
-
Senkiv
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 18.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:07
Доброго дня. Цiкаво куди двинемо завтра на мiжбанку.По мiстах в середньому 05/12,є надiя, що сходимо вниз ,так як вiдпрацювали точку 26.15-20 на свята.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29
Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня. Цiкаво куди двинемо завтра на мiжбанку.По мiстах в середньому 05/12,є надiя, що сходимо вниз ,так як вiдпрацювали точку 26.15-20 на свята.
теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...*Відправлено з Чату
-
Senkiv
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 18.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:00
Senkiv написав:
теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...
Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростае , то потiм починаемо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11569
|1213109
|
|
|6144
|1301402
|
П'ят 06 кві, 2018 11:44
ЛОБ
|
|38
|35617
|
реклама
|