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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39
Воистину воскрес!
ДолЯрчик, вы опять нарываетесь. Прекращайте обсуждать действия Администрации форума. Тем более, что модераторы этого форума очень лояльно относятся к нарушителям его правил, по сравнению с другими форумами, поэтому сидите на попе ровно и дышите глубже.
Больше всем позитива, здоровья, добра и мира в семьях и в стране, а также финансового благополучия!
Востаннє редагувалось Binimovich
в Пон 09 кві, 2018 08:40, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39
Долярчик это подарок твоей жене, а то у Долярчика выходных в году так мало - не хватало чтоб он еще их на форуме проводил а не с семьей.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 09 кві, 2018 10:07
Доброго дня. Цiкаво куди двинемо завтра на мiжбанку.По мiстах в середньому 05/12,є надiя, що сходимо вниз ,так як вiдпрацювали точку 26.15-20 на свята.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29
Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня. Цiкаво куди двинемо завтра на мiжбанку.По мiстах в середньому 05/12,є надiя, що сходимо вниз ,так як вiдпрацювали точку 26.15-20 на свята.
теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:00
Senkiv написав:
теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...
Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростає , то потiм починаємо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:15
Перес де Куэльяр написав: Senkiv написав:
теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...
Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростае , то потiм починаемо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.*Відправлено з Чату
Вас сильно волнует возможное укрепление гривни ещё на 10-15 коп.? Сливаться ради такого, по-моему смысла нет, слишком рискованно - можно не суметь откупиться дешевле, чем слился. Мнение о возможном годовом минимуме уже высказывал, и пока что НБУ своими действиями его подтверждает.
Сейчас, как мне кажется, при таких курсах - только откупаться.
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ЛАД
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:20
Долярчик написав:
... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))
барин, смотрю, капризный попался
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:25
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав: Senkiv написав:
теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...
Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростае , то потiм починаемо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.*Відправлено з Чату
Вас сильно волнует возможное укрепление гривни ещё на 10-15 коп.? Сливаться ради такого, по-моему смысла нет, слишком рискованно - можно не суметь откупиться дешевле, чем слился. Мнение о возможном годовом минимуме уже высказывал, и пока что НБУ своими действиями его подтверждает.
Сейчас, как мне кажется, при таких курсах - только откупаться.
Доброго дня.Менi цiкаво не 10-15коп.вигадати ,а передбачити дii наперед ,тиждень чи два ,але добре було б ще копiйок на 50 нижче до лiта,щоб казочка солодкою не була i це ми можемо побачити по дiях регулятора.Коли тренд змiниться ,я буду писати, що все, кiна не буде,тiльки вгору.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:59
Yuri_T написав: Долярчик написав:
... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))
барин, смотрю, капризный попался
К тому же:
барин не читатель, барин - писатель
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Пон 09 кві, 2018 12:53
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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