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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4787478847894790>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39

Re: Валютный рынок в контексте

Воистину воскрес! :)

ДолЯрчик, вы опять нарываетесь. Прекращайте обсуждать действия Администрации форума. Тем более, что модераторы этого форума очень лояльно относятся к нарушителям его правил, по сравнению с другими форумами, поэтому сидите на попе ровно и дышите глубже. :)

Больше всем позитива, здоровья, добра и мира в семьях и в стране, а также финансового благополучия! :)
Востаннє редагувалось Binimovich в Пон 09 кві, 2018 08:40, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:39

Долярчик это подарок твоей жене, а то у Долярчика выходных в году так мало - не хватало чтоб он еще их на форуме проводил а не с семьей.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня. Цiкаво куди двинемо завтра на мiжбанку.По мiстах в середньому 05/12,є надiя, що сходимо вниз ,так як вiдпрацювали точку 26.15-20 на свята.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня. Цiкаво куди двинемо завтра на мiжбанку.По мiстах в середньому 05/12,є надiя, що сходимо вниз ,так як вiдпрацювали точку 26.15-20 на свята.

теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:00

  Senkiv написав:теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...

Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростає , то потiм починаємо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:15

  Перес де Куэльяр написав:
  Senkiv написав:теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...

Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростае , то потiм починаемо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.

*Відправлено з Чату

Вас сильно волнует возможное укрепление гривни ещё на 10-15 коп.? Сливаться ради такого, по-моему смысла нет, слишком рискованно - можно не суметь откупиться дешевле, чем слился. Мнение о возможном годовом минимуме уже высказывал, и пока что НБУ своими действиями его подтверждает.
Сейчас, как мне кажется, при таких курсах - только откупаться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:20

  Долярчик написав:... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))

барин, смотрю, капризный попался
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:25

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Senkiv написав:теж так думаю. Думаю почнеться з перевищення пропозиції продажу $, а там як "боги" захочуть, так і буде. Якщо почнуть викупляти по 100 лимонів, то і вверх...

Згоден , якщо мислити ,як спекулянт , коли на вихiднI ЧР пiДростае , то потiм починаемо тиждень зi зниження , це так , для повноти картини , а пропозицiя на мiжбанку по 100лям. з’явиться на рiвнях 80-90, але як буде побачимо.

*Відправлено з Чату

Вас сильно волнует возможное укрепление гривни ещё на 10-15 коп.? Сливаться ради такого, по-моему смысла нет, слишком рискованно - можно не суметь откупиться дешевле, чем слился. Мнение о возможном годовом минимуме уже высказывал, и пока что НБУ своими действиями его подтверждает.
Сейчас, как мне кажется, при таких курсах - только откупаться.
Доброго дня.Менi цiкаво не 10-15коп.вигадати ,а передбачити дii наперед ,тиждень чи два ,але добре було б ще копiйок на 50 нижче до лiта,щоб казочка солодкою не була i це ми можемо побачити по дiях регулятора.Коли тренд змiниться ,я буду писати, що все, кiна не буде,тiльки вгору.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:59

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))

барин, смотрю, капризный попался

К тому же:
барин не читатель, барин - писатель
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:53

Re: Валютный рынок в контексте

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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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