Российский фондовый рынок продолжает падать в ходе сегодняшних торгов, причем негативная динамика усилилась, а индекс МосБиржи впервые с 9 февраля опустился ниже 2200 пунктов на фоне обрушения стоимости бумаг металлургического и нефтегазового сектора.
Напомним, что торги на российском рынке акций начались сегодня резким снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,90% к предыдущему закрытию и составил 2260,72 пункта; РТС к этому времени опустился на 1,10% до 1222,88 пункта. Позже падением рынка акций усилилось: к 10:16 мск индекс МосБиржи обвалился на 2,18% до 2231,60 пунктов, индекс РТС — на 2,92% до 1200,33 пункта.
Между тем, к 11:57 мск индекс МосБиржи потерял уже 3,81% и оказался на отметке 2194,25 пункта, а индекс РТС рухнул на 4,96% до 1175,18 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.
http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/09/1694998.html Причём в этот раз падение не связано с нефтью - она держится достаточно высоко (брент 67,76). Похоже, основная, если не единственная причина - санкции. При таком падении рубля, если ничего не поменяется, вряд ли стоит ожидать усиления гривни.