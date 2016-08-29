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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4787478847894790

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:24

Re: Валютный рынок в контексте

Ведать гриша завтра просядет. Гляньте что с рейхсмаркой твориться.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:46

Российский фондовый рынок продолжает падать в ходе сегодняшних торгов, причем негативная динамика усилилась, а индекс МосБиржи впервые с 9 февраля опустился ниже 2200 пунктов на фоне обрушения стоимости бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Напомним, что торги на российском рынке акций начались сегодня резким снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,90% к предыдущему закрытию и составил 2260,72 пункта; РТС к этому времени опустился на 1,10% до 1222,88 пункта. Позже падением рынка акций усилилось: к 10:16 мск индекс МосБиржи обвалился на 2,18% до 2231,60 пунктов, индекс РТС — на 2,92% до 1200,33 пункта.

Между тем, к 11:57 мск индекс МосБиржи потерял уже 3,81% и оказался на отметке 2194,25 пункта, а индекс РТС рухнул на 4,96% до 1175,18 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/09/1694998.html
Причём в этот раз падение не связано с нефтью - она держится достаточно высоко (брент 67,76). Похоже, основная, если не единственная причина - санкции.
При таком падении рубля, если ничего не поменяется, вряд ли стоит ожидать усиления гривни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:23

РТС - 11% :lol:

Бакс уже +4% , и поднялся выше 60 рублей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:51

  ЛАД написав:
Российский фондовый рынок продолжает падать в ходе сегодняшних торгов, причем негативная динамика усилилась, а индекс МосБиржи впервые с 9 февраля опустился ниже 2200 пунктов на фоне обрушения стоимости бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Напомним, что торги на российском рынке акций начались сегодня резким снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,90% к предыдущему закрытию и составил 2260,72 пункта; РТС к этому времени опустился на 1,10% до 1222,88 пункта. Позже падением рынка акций усилилось: к 10:16 мск индекс МосБиржи обвалился на 2,18% до 2231,60 пунктов, индекс РТС — на 2,92% до 1200,33 пункта.

Между тем, к 11:57 мск индекс МосБиржи потерял уже 3,81% и оказался на отметке 2194,25 пункта, а индекс РТС рухнул на 4,96% до 1175,18 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/09/1694998.html
Причём в этот раз падение не связано с нефтью - она держится достаточно высоко (брент 67,76). Похоже, основная, если не единственная причина - санкции.
При таком падении рубля, если ничего не поменяется, вряд ли стоит ожидать усиления гривни.
Та нехай валяться,щоб не вважали себе вумнiшими всього людства.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:06

  zzzzzz написав:РТС - 11% :lol:

Бакс уже +4% , и поднялся выше 60 рублей.

бакс расти ещё не начинал, это рубль падает

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