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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4787478847894790

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:24

Re: Валютный рынок в контексте

Ведать гриша завтра просядет. Гляньте что с рейхсмаркой твориться.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:46

Российский фондовый рынок продолжает падать в ходе сегодняшних торгов, причем негативная динамика усилилась, а индекс МосБиржи впервые с 9 февраля опустился ниже 2200 пунктов на фоне обрушения стоимости бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Напомним, что торги на российском рынке акций начались сегодня резким снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,90% к предыдущему закрытию и составил 2260,72 пункта; РТС к этому времени опустился на 1,10% до 1222,88 пункта. Позже падением рынка акций усилилось: к 10:16 мск индекс МосБиржи обвалился на 2,18% до 2231,60 пунктов, индекс РТС — на 2,92% до 1200,33 пункта.

Между тем, к 11:57 мск индекс МосБиржи потерял уже 3,81% и оказался на отметке 2194,25 пункта, а индекс РТС рухнул на 4,96% до 1175,18 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/09/1694998.html
Причём в этот раз падение не связано с нефтью - она держится достаточно высоко (брент 67,76). Похоже, основная, если не единственная причина - санкции.
При таком падении рубля, если ничего не поменяется, вряд ли стоит ожидать усиления гривни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:23

РТС - 11% :lol:

Бакс уже +4% , и поднялся выше 60 рублей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:51

  ЛАД написав:
Российский фондовый рынок продолжает падать в ходе сегодняшних торгов, причем негативная динамика усилилась, а индекс МосБиржи впервые с 9 февраля опустился ниже 2200 пунктов на фоне обрушения стоимости бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Напомним, что торги на российском рынке акций начались сегодня резким снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,90% к предыдущему закрытию и составил 2260,72 пункта; РТС к этому времени опустился на 1,10% до 1222,88 пункта. Позже падением рынка акций усилилось: к 10:16 мск индекс МосБиржи обвалился на 2,18% до 2231,60 пунктов, индекс РТС — на 2,92% до 1200,33 пункта.

Между тем, к 11:57 мск индекс МосБиржи потерял уже 3,81% и оказался на отметке 2194,25 пункта, а индекс РТС рухнул на 4,96% до 1175,18 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/09/1694998.html
Причём в этот раз падение не связано с нефтью - она держится достаточно высоко (брент 67,76). Похоже, основная, если не единственная причина - санкции.
При таком падении рубля, если ничего не поменяется, вряд ли стоит ожидать усиления гривни.
Та нехай валяться,щоб не вважали себе вумнiшими всього людства.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:06

  zzzzzz написав:РТС - 11% :lol:

Бакс уже +4% , и поднялся выше 60 рублей.

бакс расти ещё не начинал, это рубль падает

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:58

Вечер добрый! Никто не в курсе ненароком, почему в разделе выше: "Курсы валют по картам", в банках-резидентах аж 26.7737 на продажу вкатали? И на выходных там что-то не такое как везде светилось.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:03

  zzzzzz написав:РТС - 11% :lol:

Бакс уже +4% , и поднялся выше 60 рублей.


Рубль прилично вниз, быть может пора очередной "коррекции": 1998-й, 2008-й, 2014-й... 2018-й???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:04

Re: Валютный рынок в контексте

RTS продолжает падать уже - 12.20% за сегодня

россию , безусловно, будут валить и дальше. И чем меньше наша экономика будет сязана с российской - тем менеее будет ощутимым для нас влияние колебаний падающего российского фондового рынка , рубля на украинскую экономику и поведение гривны.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:16

Surfer
Как так-то?
Мы тут только начали товарооборот налаживать,
а Вы такое говорите, стыдитесь. :wink:
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:41

  Surfer написав:
россию , безусловно, будут валить и дальше.


Какая-то странная формулировка,вы наверное хотели сказать,что Запад после выражения серии глубочайших обеспокоенностей на протяжении 4-х лет,наконец-то понял,что пора бы указать место нарушителю мирового порядка и наступить хоть на что-то?
Напомнить,что кроме хамства и циничности есть хоть берега международного права и отношений?

Дело Скрипалей стало некой точкой не возврата,которая перевесила весь предыдущий цинизм роисси.
Лучше конечно позже чем никогда,единственное смущает,что может пострадать наш рухнувший уровень жизни,в теории от нас "старший брат" скорее отцепится,но думаю может быть ситуация как в нацисткой Германии,верхушка заигралась и потерпела полный крах,причём вышло как всегда мега "справедливо",большинство преступников с золотишком ускакали в Аргентины\Уругваи\Бразилии,а пересичным была такая опа,мама не горюй :oops:

Завтра МБ укажет на вектор курса,скорее всего будет больше предложения из-за рассинхронизации Пасхи и праздников у нас и у всего мира....Так что пока можно выдохнуть,боковик или вниз,вижу что по заявкам физлиц ситуация начала выравниваться,особо пугливые откупились,а сдают как обычно,вот и уравновесилось число сдающих и страждущих.))))
somilitark
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