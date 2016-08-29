budivelnik написав:Долярчик просто тролить в своєму репертуарі... Минулих три дні в середньому +100% , до середнього в минулому році Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року.... Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
Т.е. в последние три дня у вас в кафе: 1. В два раза больше посетителей, чем год назад?
Приблизно +40% збільшилось клієнтів, на відстані 1 км від мене ще 2 кафе, борюсь з ними перетягуючи їхніх клієнтів
козак написав:2. Клиенты стали есть в два раза больше, чем год назад?
Зявились додаткові страви , тобто розмір замовлення у фізичному вимірі(стали більше їсти)десь на +20%
козак написав:3. В два раза выше цены, чем год назад?
Ціни зросли на 20%
козак написав:4. Микс первых трех пунктов (с разной степенью прироста)? З.ы. Как это Долярчику поможет? З.з.ы. +100%, +20% - чего? Выручка? А чистая прибыль?
Перше +100% і +20% + зростання виручки в порівнянні з аналогічними датами попереднього року Друге -в минулому році , був в середньому по році - збитковим (приблизно -10% до капіталовкладень) Цей рік буде( надіюсь , в крайньому випадку перших два місяці це показують) приблизно +20% до капіталовкладень. Третє - під лежачий камінь вода не тече , а тому зацикленість Долярчика на проблемах , які він вважає що не в нього а у всіх оточуючих - створює передумови банкрутства його бізнесу , при чому головною причиною останнього є сам Долярчик Звідси висновок - якщо Долярчик перевірить мої данні( а його торгова точка знаходиться за 2 км від мого кафе) і побачить що є й успішні проекти - можливо його світогляд зміниться в сторону пошуків виходу,а не констатації дупи.[/quote] В минулому році був збитковий,а зараз є тільки надія на прибутковість...А Долярчик повинен побачити,що є й успішні проекти...В чому успішність то?Шо самі можете в себе поснідати і повечеряти?
Surfer написав: россию , безусловно, будут валить и дальше.
Какая-то странная формулировка,вы наверное хотели сказать,что Запад после выражения серии глубочайших обеспокоенностей на протяжении 4-х лет,наконец-то понял,что пора бы указать место нарушителю мирового порядка и наступить хоть на что-то? Напомнить,что кроме хамства и циничности есть хоть берега международного права и отношений?
Дело Скрипалей стало некой точкой не возврата,которая перевесила весь предыдущий цинизм роисси. Лучше конечно позже чем никогда,единственное смущает,что может пострадать наш рухнувший уровень жизни,в теории от нас "старший брат" скорее отцепится,но думаю может быть ситуация как в нацисткой Германии,верхушка заигралась и потерпела полный крах,причём вышло как всегда мега "справедливо",большинство преступников с золотишком ускакали в Аргентины\Уругваи\Бразилии,а пересичным была такая опа,мама не горюй
Завтра МБ укажет на вектор курса,скорее всего будет больше предложения из-за рассинхронизации Пасхи и праздников у нас и у всего мира....Так что пока можно выдохнуть,боковик или вниз,вижу что по заявкам физлиц ситуация начала выравниваться,особо пугливые откупились,а сдают как обычно,вот и уравновесилось число сдающих и страждущих.))))
Британцы показали свой ирландский характер всему миру, по поводу где место раисси, Трамп в свою очередь тоже в стороне не остался и вспомнил ,кто опекает асада ,после очередной хим атаки на мирных людей ,это хутин пуй великий карлик немытой страны ,которого надо немного отрезвить,чем и занимается весь разумный Мир.
Долярчик написав:... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))
барин, смотрю, капризный попался
К тому же: барин не читатель, барин - писатель
...ну, прочитав я частину тої літератури, що запропонували Ви! -і як завжди, майже НІЧОГО нового.... бо такої подібної літератури і ютуб-роликів, прочитав і подивився - багато! ... далі читати - стає не цікаво, бо книжка має захопити зразу, або майже, зразу! - а то читаю-читаю і згадую подібні речі в аналогічних книжках, які - я прочитав ранішше!!!....
Правдоруб написав:Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )
Досить нести ахінею ! У 2017 році Нацбанк утилізував зношених і пошкоджених гривневих банкнот на суму 48 млрд 355,5 млн грн. Про це УНН повідомили в Нацбанку. Чи Ви хотіли отримати в банкоматі стару порепану купюру ?
Одна из компаний, против которой были введены санкции, UC Rusal Олега Дерипаски утром 9 апреля разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что холдинг может объявить технический дефолт из-за введенных против нее ограничений. Сразу после этого акции Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 50%, на Московской бирже — на 22%. На Лондонской фондовой бирже после резкого падения акций другой компании Дерипаски En+ торги ими были приостановлены.
Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях БИЗНЕС Новые санкции США негативно повлияли на российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс РТС — более 10%. Акции «Норникеля» упали на 13,35%, «Полюса» — на 13,24%, ВТБ — на 10,87%, котировки «Газпрома» снизились на 8,55%.
Перес де Куэльяр написав:после очередной хим атаки на мирных людей ,это хутин пуй великий карлик немытой страны ,которого надо немного отрезвить,чем и занимается весь разумный Мир.
Ну когда его отрезвлят неизвестно,а вот наших людей трезвлят по приказу тех, кто имеет печатный станок, и газом по 7 000,будет по 11 000 и медреформамм,и курсом и доят предпринимателей повышая минималку