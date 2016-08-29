somilitark написав:

Surfer написав:

россию , безусловно, будут валить и дальше. россию , безусловно, будут валить и дальше.

Какая-то странная формулировка,вы наверное хотели сказать,что Запад после выражения серии глубочайших обеспокоенностей на протяжении 4-х лет,наконец-то понял,что пора бы указать место нарушителю мирового порядка и наступить хоть на что-то?Напомнить,что кроме хамства и циничности есть хоть берега международного права и отношений?Дело Скрипалей стало некой точкой не возврата,которая перевесила весь предыдущий цинизм роисси.Лучше конечно позже чем никогда,единственное смущает,что может пострадать наш рухнувший уровень жизни,в теории от нас "старший брат" скорее отцепится,но думаю может быть ситуация как в нацисткой Германии,верхушка заигралась и потерпела полный крах,причём вышло как всегда мега "справедливо",большинство преступников с золотишком ускакали в Аргентины\Уругваи\Бразилии,а пересичным была такая опа,мама не горюйЗавтра МБ укажет на вектор курса,скорее всего будет больше предложения из-за рассинхронизации Пасхи и праздников у нас и у всего мира....Так что пока можно выдохнуть,боковик или вниз,вижу что по заявкам физлиц ситуация начала выравниваться,особо пугливые откупились,а сдают как обычно,вот и уравновесилось число сдающих и страждущих.))))