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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4789479047914792>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:43

Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )
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Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:51

  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))

барин, смотрю, капризный попался

К тому же:
барин не читатель, барин - писатель

...ну, прочитав я частину тої літератури, що запропонували Ви!
-і як завжди, майже НІЧОГО нового.... бо такої подібної літератури і ютуб-роликів, прочитав і подивився - багато!
... далі читати - стає не цікаво, бо книжка має захопити зразу, або майже, зразу! - а то читаю-читаю і згадую подібні речі в аналогічних книжках, які - я прочитав ранішше!!!....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:53

  Правдоруб написав:Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )
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Досить нести ахінею !
У 2017 році Нацбанк утилізував зношених і пошкоджених гривневих банкнот на суму 48 млрд 355,5 млн грн. Про це УНН повідомили в Нацбанку.
Чи Ви хотіли отримати в банкоматі стару порепану купюру ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:57

Правдоруб
Год то предвыборный. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 18:14

Одна из компаний, против которой были введены санкции, UC Rusal ​Олега Дерипаски утром 9 апреля разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что холдинг может объявить технический дефолт из-за введенных против нее ограничений. Сразу после этого акции Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 50%, на Московской бирже — на 22%. На Лондонской фондовой бирже после резкого падения акций другой компании Дерипаски En+ торги ими были приостановлены.

Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях
БИЗНЕС
Новые санкции США негативно повлияли на российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс РТС — более 10%. Акции «Норникеля» упали на 13,35%, «Полюса» — на 13,24%, ВТБ — на 10,87%, котировки «Газпрома» снизились на 8,55%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5acb4e649a7947f268eef7b6?from=newsfeed
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 18:30

  Перес де Куэльяр написав:после очередной хим атаки на мирных людей ,это хутин пуй великий карлик немытой страны ,которого надо немного отрезвить,чем и занимается весь разумный Мир.

Ну когда его отрезвлят неизвестно,а вот наших людей трезвлят по приказу тех, кто имеет печатный станок, и газом по 7 000,будет по 11 000 и медреформамм,и курсом и доят предпринимателей повышая минималку
:lol:
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:14

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы за превышение полномочий, получение взяток и другие преступления. Она заставляла крупный бизнес вносить пожертвования в фонды, созданные ее подругой, посвящала ту в государственные секреты, устроила ее дочь в престижный вуз и т. д. В общем, ничего особенного по нашим меркам. По этому делу было арестовано и осуждено множество других фигурантов, от экс-главы компании Samsung до преподавателя университета, которая делала за дочь президентской подруги ее домашние задания (!).

Ее пример — другим наука. Теперь каждый новый президент будет вспоминать печальную судьбу своей предшественницы и гораздо щепетильнее относиться к своим обязанностям. Урок извлекут и люди на более низких уровнях иерархии. У нас такое представить себе, конечно, невозможно.
........

http://www.rosbalt.ru/posts/2018/04/06/1694731.html
("У нас" - это о России :) )

И ещё:
И курс доллара гражданам не важен, потому что гражданам говорят: вы получаете зарплату в рублях, какая вам разница, сколько стоит доллар! И вообще — вы знаете, какой долг США! Да Америка скоро под воду уйдет под грузом долгов и еще у нас рублей взаймы перед смертью попросит!

http://www.rosbalt.ru/posts/2018/04/09/1695164.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:31

О распродажах в рашке
По мнению экспертов, непосредственной причиной такого падения стали не столько сами новые американские ограничения, хотя объявленный в пятницу список попавших под санкции чиновников и бизнесменов, а также компаний выглядит впечатляюще. Инвесторы осознали, что США не боятся переходить от слов к делу, ужесточая санкции, и не исключают, что ограничения могут впоследствии захватить еще большую часть российского бизнеса, и даже распространиться на госдолг РФ.

"Прежде всего, давление связано не с конкретными санкциями, о которых объявил Минфин США, а с восприятием рынком новых ограничений. Мы убедились, что они могут распространяться на самый широкий круг компаний, а причины, по которым в списке могут оказаться новые фигуранты, весьма опосредованы. Похоже, что за минувшие выходные рынок это понял, и теперь отыгрывает то, что не отыграл в пятницу", - рассуждает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.

По ее словам, все, кто на данный момент оказался в санкционном списке, с точки зрения объема долговой нагрузки и экспортных операций в рамках российской экономики весьма ограничены, как следствие, не представляют большой опасности для финансовой стабильности РФ. А вот риск того, что санкции распространятся на новых игроков, довольно серьезен. Очередное обновление списков, которого никто не исключает, сейчас составляет основное давление на рубль.


И на десерт , только что.
Президент США заявил, что собирается принять решение по поводу "гнусной атаки" в Сирии в течение 24 - 48 часов.

Речь идет о химической атаке в городе Дума, в которой Запад обвиняет правительство Сирии и его союзников - Россию и Иран. Сегодня вечером в 22:00 по этой проблеме соберется Совет Безопасности ООН.

"Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов", - сказал Дональд Трамп на заседании в Белом доме, сообщает "Интерфакс".
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:33

Чего-то пшеница за 2 дня подорожала с 460 до 490 $ :)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:55

  Правдоруб написав:Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )
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Ага, 2011 год, "только из под станка" :D

  Surfer написав:RTS продолжает падать уже - 12.20% за сегодня

россию , безусловно, будут валить и дальше. И чем меньше наша экономика будет сязана с российской - тем менеее будет ощутимым для нас влияние колебаний падающего российского фондового рынка , рубля на украинскую экономику и поведение гривны.

Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2 :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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