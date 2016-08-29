По мнению экспертов, непосредственной причиной такого падения стали не столько сами новые американские ограничения, хотя объявленный в пятницу список попавших под санкции чиновников и бизнесменов, а также компаний выглядит впечатляюще. Инвесторы осознали, что США не боятся переходить от слов к делу, ужесточая санкции, и не исключают, что ограничения могут впоследствии захватить еще большую часть российского бизнеса, и даже распространиться на госдолг РФ.



"Прежде всего, давление связано не с конкретными санкциями, о которых объявил Минфин США, а с восприятием рынком новых ограничений. Мы убедились, что они могут распространяться на самый широкий круг компаний, а причины, по которым в списке могут оказаться новые фигуранты, весьма опосредованы. Похоже, что за минувшие выходные рынок это понял, и теперь отыгрывает то, что не отыграл в пятницу", - рассуждает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.



По ее словам, все, кто на данный момент оказался в санкционном списке, с точки зрения объема долговой нагрузки и экспортных операций в рамках российской экономики весьма ограничены, как следствие, не представляют большой опасности для финансовой стабильности РФ. А вот риск того, что санкции распространятся на новых игроков, довольно серьезен. Очередное обновление списков, которого никто не исключает, сейчас составляет основное давление на рубль.