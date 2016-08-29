Долярчик написав:... - не пропонувати! - бо я в тому "не бум-бум"))
барин, смотрю, капризный попался
К тому же: барин не читатель, барин - писатель
...ну, прочитав я частину тої літератури, що запропонували Ви! -і як завжди, майже НІЧОГО нового.... бо такої подібної літератури і ютуб-роликів, прочитав і подивився - багато! ... далі читати - стає не цікаво, бо книжка має захопити зразу, або майже, зразу! - а то читаю-читаю і згадую подібні речі в аналогічних книжках, які - я прочитав ранішше!!!....
Правдоруб написав:Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )
Досить нести ахінею ! У 2017 році Нацбанк утилізував зношених і пошкоджених гривневих банкнот на суму 48 млрд 355,5 млн грн. Про це УНН повідомили в Нацбанку. Чи Ви хотіли отримати в банкоматі стару порепану купюру ?
Одна из компаний, против которой были введены санкции, UC Rusal Олега Дерипаски утром 9 апреля разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что холдинг может объявить технический дефолт из-за введенных против нее ограничений. Сразу после этого акции Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 50%, на Московской бирже — на 22%. На Лондонской фондовой бирже после резкого падения акций другой компании Дерипаски En+ торги ими были приостановлены.
Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях БИЗНЕС Новые санкции США негативно повлияли на российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс РТС — более 10%. Акции «Норникеля» упали на 13,35%, «Полюса» — на 13,24%, ВТБ — на 10,87%, котировки «Газпрома» снизились на 8,55%.
Перес де Куэльяр написав:после очередной хим атаки на мирных людей ,это хутин пуй великий карлик немытой страны ,которого надо немного отрезвить,чем и занимается весь разумный Мир.
Ну когда его отрезвлят неизвестно,а вот наших людей трезвлят по приказу тех, кто имеет печатный станок, и газом по 7 000,будет по 11 000 и медреформамм,и курсом и доят предпринимателей повышая минималку
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы за превышение полномочий, получение взяток и другие преступления. Она заставляла крупный бизнес вносить пожертвования в фонды, созданные ее подругой, посвящала ту в государственные секреты, устроила ее дочь в престижный вуз и т. д. В общем, ничего особенного по нашим меркам. По этому делу было арестовано и осуждено множество других фигурантов, от экс-главы компании Samsung до преподавателя университета, которая делала за дочь президентской подруги ее домашние задания (!).
Ее пример — другим наука. Теперь каждый новый президент будет вспоминать печальную судьбу своей предшественницы и гораздо щепетильнее относиться к своим обязанностям. Урок извлекут и люди на более низких уровнях иерархии. У нас такое представить себе, конечно, невозможно. ........
И курс доллара гражданам не важен, потому что гражданам говорят: вы получаете зарплату в рублях, какая вам разница, сколько стоит доллар! И вообще — вы знаете, какой долг США! Да Америка скоро под воду уйдет под грузом долгов и еще у нас рублей взаймы перед смертью попросит!
По мнению экспертов, непосредственной причиной такого падения стали не столько сами новые американские ограничения, хотя объявленный в пятницу список попавших под санкции чиновников и бизнесменов, а также компаний выглядит впечатляюще. Инвесторы осознали, что США не боятся переходить от слов к делу, ужесточая санкции, и не исключают, что ограничения могут впоследствии захватить еще большую часть российского бизнеса, и даже распространиться на госдолг РФ.
"Прежде всего, давление связано не с конкретными санкциями, о которых объявил Минфин США, а с восприятием рынком новых ограничений. Мы убедились, что они могут распространяться на самый широкий круг компаний, а причины, по которым в списке могут оказаться новые фигуранты, весьма опосредованы. Похоже, что за минувшие выходные рынок это понял, и теперь отыгрывает то, что не отыграл в пятницу", - рассуждает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
По ее словам, все, кто на данный момент оказался в санкционном списке, с точки зрения объема долговой нагрузки и экспортных операций в рамках российской экономики весьма ограничены, как следствие, не представляют большой опасности для финансовой стабильности РФ. А вот риск того, что санкции распространятся на новых игроков, довольно серьезен. Очередное обновление списков, которого никто не исключает, сейчас составляет основное давление на рубль.
И на десерт , только что.
Президент США заявил, что собирается принять решение по поводу "гнусной атаки" в Сирии в течение 24 - 48 часов.
Речь идет о химической атаке в городе Дума, в которой Запад обвиняет правительство Сирии и его союзников - Россию и Иран. Сегодня вечером в 22:00 по этой проблеме соберется Совет Безопасности ООН.
"Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов", - сказал Дональд Трамп на заседании в Белом доме, сообщает "Интерфакс".
Правдоруб написав:Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )
Ага, 2011 год, "только из под станка"
Surfer написав:RTS продолжает падать уже - 12.20% за сегодня
россию , безусловно, будут валить и дальше. И чем меньше наша экономика будет сязана с российской - тем менеее будет ощутимым для нас влияние колебаний падающего российского фондового рынка , рубля на украинскую экономику и поведение гривны.
Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.