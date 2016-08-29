RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4789479047914792

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:59

  Alex2006 написав:Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2

Хороший пример связи украинского и российского курсов
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5248
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3439 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4789479047914792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1156, 1157, 1158
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11576 1214312
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 кві, 2018 19:29
vovodabravis
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6144 1301466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:44
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55361)
09.04.2018 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.