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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:59
Alex2006 написав:
Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2
Хороший пример связи украинского и российского курсов
Всё IMHO
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