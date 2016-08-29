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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47904791479247934794>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:59

  Alex2006 написав:Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2

Хороший пример связи украинского и российского курсов
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:17

  Gumanoid написав:
  Перес де Куэльяр написав:после очередной хим атаки на мирных людей ,это хутин пуй великий карлик немытой страны ,которого надо немного отрезвить,чем и занимается весь разумный Мир.

Ну когда его отрезвлят неизвестно,а вот наших людей трезвлят по приказу тех, кто имеет печатный станок, и газом по 7 000,будет по 11 000 и медреформамм,и курсом и доят предпринимателей повышая минималку
:lol:



Пошли охотиться на уток терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Летит первая утка. Терапевт: — Утка это или не утка? Какие то должны быть симптомы — утка или не утка? Пока думал, утка улетела. Летит следующая. Психиатр: — Утка... А знает ли она, что она — утка? Интересно, знает или не знает? Утка опять улетает. Появляется третья, хирург, не глядя, стреляет. Утка падает в кусты. Хирург — патологоанатому: Иди посмотри, кто там...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:18

  Alex2006 написав:Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2 :

По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и предупреждают, что при реализации экстренных мер поддержки подсанкционным компаниям курс доллара может достичь 80 рублей, а российские рынки вернутся в состояние лихорадки конца 2014 года.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 09 кві, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:18

  Alex2006 написав:Ага, 2011 год, "только из под станка" Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2

якщо є такі лохи, котрі будуть купляти рублі і не будуть знати про обвал рубля, то їм можна і бакси продати по курсу лютого 2014....

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:24

  холява написав:Пошли охотиться на уток терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Летит первая утка. Терапевт: — Утка это или не утка? Какие то должны быть симптомы — утка или не утка? Пока думал, утка улетела. Летит следующая. Психиатр: — Утка... А знает ли она, что она — утка? Интересно, знает или не знает? Утка опять улетает. Появляется третья, хирург, не глядя, стреляет. Утка падает в кусты. Хирург — патологоанатому: Иди посмотри, кто там...

как говорил мой знакомый бизнесмен, после визита к нему рекетиро (в 90х гг.),-- лучше синица в руках, чем утка под кроватью!

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:31

  Перес де Куэльяр написав:По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.

як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:39

звісно так

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:40

  холява написав:Пошли охотиться на уток терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Летит первая утка. Терапевт: — Утка это или не утка? Какие то должны быть симптомы — утка или не утка? Пока думал, утка улетела. Летит следующая. Психиатр: — Утка... А знает ли она, что она — утка? Интересно, знает или не знает? Утка опять улетает. Появляется третья, хирург, не глядя, стреляет. Утка падает в кусты. Хирург — патологоанатому: Иди посмотри, кто там...



В психиатрии главнее тот кто первым наденет белый халат :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:42

  Senkiv написав:
  Перес де Куэльяр написав:По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.

як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?

*Відправлено з Чату
Якщо будуть зливати дерево за-ради гривнi ,то гривня буде в цiнi певний час ,а далi побачимо ,був же колись курс 1 до 4.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:47

  zzzzzz написав:РТС - 11% :lol:

Бакс уже +4% , и поднялся выше 60 рублей.

Альфред Кох про санкції проти Дерипаски.

http://1pic.org/view/2/1885290d20cf47b8b2cb.jpg.html
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