Alex2006 написав:Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2
Хороший пример связи украинского и российского курсов
Перес де Куэльяр написав:после очередной хим атаки на мирных людей ,это хутин пуй великий карлик немытой страны ,которого надо немного отрезвить,чем и занимается весь разумный Мир.
Ну когда его отрезвлят неизвестно,а вот наших людей трезвлят по приказу тех, кто имеет печатный станок, и газом по 7 000,будет по 11 000 и медреформамм,и курсом и доят предпринимателей повышая минималку
Пошли охотиться на уток терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Летит первая утка. Терапевт: — Утка это или не утка? Какие то должны быть симптомы — утка или не утка? Пока думал, утка улетела. Летит следующая. Психиатр: — Утка... А знает ли она, что она — утка? Интересно, знает или не знает? Утка опять улетает. Появляется третья, хирург, не глядя, стреляет. Утка падает в кусты. Хирург — патологоанатому: Иди посмотри, кто там...
Alex2006 написав:Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2 :
По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и предупреждают, что при реализации экстренных мер поддержки подсанкционным компаниям курс доллара может достичь 80 рублей, а российские рынки вернутся в состояние лихорадки конца 2014 года.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 09 кві, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Alex2006 написав:Ага, 2011 год, "только из под станка" Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2
якщо є такі лохи, котрі будуть купляти рублі і не будуть знати про обвал рубля, то їм можна і бакси продати по курсу лютого 2014....
холява написав:Пошли охотиться на уток терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Летит первая утка. Терапевт: — Утка это или не утка? Какие то должны быть симптомы — утка или не утка? Пока думал, утка улетела. Летит следующая. Психиатр: — Утка... А знает ли она, что она — утка? Интересно, знает или не знает? Утка опять улетает. Появляется третья, хирург, не глядя, стреляет. Утка падает в кусты. Хирург — патологоанатому: Иди посмотри, кто там...
как говорил мой знакомый бизнесмен, после визита к нему рекетиро (в 90х гг.),-- лучше синица в руках, чем утка под кроватью!
холява написав:Пошли охотиться на уток терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Летит первая утка. Терапевт: — Утка это или не утка? Какие то должны быть симптомы — утка или не утка? Пока думал, утка улетела. Летит следующая. Психиатр: — Утка... А знает ли она, что она — утка? Интересно, знает или не знает? Утка опять улетает. Появляется третья, хирург, не глядя, стреляет. Утка падает в кусты. Хирург — патологоанатому: Иди посмотри, кто там...
В психиатрии главнее тот кто первым наденет белый халат