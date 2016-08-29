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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4791479247934794>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:47

Что в России , паника , мосбиржа упала и деревянный, банкоматы не работают, гривна завтра как интересно отреагирует, наверное немного вниз?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:48

  zzzzzz написав:Чего-то пшеница за 2 дня подорожала с 460 до 490 $ :)

Посевная же на носу, ёпт :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:50

  Senkiv написав:
  Перес де Куэльяр написав:По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.

як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?

*Відправлено з Чату


Вже потягнув, "скачемо" для початку на 27,2 далі 29,5...
Хто не встиг вскочить в останній вагон (часу було вдосталь)... Завтра стартуємо з 26,5! :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:56

  w_bufett написав:
  Senkiv написав:
  Перес де Куэльяр написав:По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.

як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?

*Відправлено з Чату


Вже потягнув, "скачемо" для початку на 27,2 далі 29,5...
Хто не встиг вскочить в останній вагон (часу було вдосталь)... Завтра стартуємо з 26,5! :shock:
Так упало ж у сусiда ,а не в нас,з якого переляку 26.5?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 09 кві, 2018 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:57

  Oleg_Sa написав:Что в России , паника , мосбиржа упала и деревянный, банкоматы не работают, гривна завтра как интересно отреагирует, наверное немного вниз?


Смотрите в реале, в России паника у Дерипасок, это важно, и даже очень важно.
Но в отличие от Украины в России подавляющее большинство населения никак не отслеживает курс доллара или мосбиржу. То менталитет такой. В Украине 95 процентов населения разбуди их ночью твердо скажут - у нас 26. В России процентов 80 населения разбуди их ночью и спроси про курс доллара скажут по-челябински - ты что ... меня такую ... спрашиваешь, зачем мне нужен этот курс.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:02

  freeze написав:
  Oleg_Sa написав:Что в России , паника , мосбиржа упала и деревянный, банкоматы не работают, гривна завтра как интересно отреагирует, наверное немного вниз?


Смотрите в реале, в России паника у Дерипасок, это важно, и даже очень важно.
Но в отличие от Украины в России подавляющее большинство населения никак не отслеживает курс доллара или мосбиржу. То менталитет такой. В Украине 95 процентов населения разбуди их ночью твердо скажут - у нас 26. В России процентов 80 населения разбуди их ночью и спроси про курс доллара скажут по-челябински - ты что ... меня такую ... спрашиваешь, зачем мне нужен этот курс.

А ви спитайте в німця чи француза курс евро долар вони теж не будуть знати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:10

  freeze написав:Смотрите в реале, в России паника у Дерипасок, это важно, и даже очень важно. Но в отличие от Украины в России подавляющее большинство населения никак не отслеживает курс доллара или мосбиржу. То менталитет такой. В Украине 95 процентов населения разбуди их ночью твердо скажут - у нас 26. В России процентов 80 населения разбуди их ночью и спроси про курс доллара скажут по-челябински - ты что ... меня такую ... спрашиваешь, зачем мне нужен этот курс.

потому что им думать запрещают! Там СССР, За них *уйло думает. При ссср , у нас в УССР, тоже никто курсами не интересовался!

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:15

  Ukrainian написав:А ви спитайте в німця чи француза курс евро долар вони теж не будуть знати

не знаю за німця, а ось поляки дуже добре орієнтуються по €/ZL. , і $/zL.

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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:20

По словам зампреда Сбербанка, риски банка по компаниям, попавшим под американские санкции, могут составить до 2,5% от его активов. В пересчете на валюту речь идет о 585 млрд руб.
.......
Основная реакция рынка на санкции пришлась на понедельник, 9 апреля. Лидером падения стала алюминиевая компания UC Rusal Олега Дерипаски, которая заявила о возможности технического дефолта по долларовым займам. Акции компании на Московской бирже подешевели на 19%, а на Гонконгской вовсе потеряли половину стоимости. Причем капитализация компании снизилась более чем на $3,5 млрд.

Также пострадали металлургическая компания «Мечел» (минус 19%), золотодобытчик «Полюс», принадлежащий сыну миллиардера Сулеймана Керимова (минус 16%). Ценные бумаги Сбербанка, который кредитовал в том числе Rusal, подешевели на 17%. В целом капитализация Московской биржи снизилась на 820 млрд руб.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/09/04/2018/5acbaa9c9a794763ffa9027b?from=newsfeed

Интересный подход, и опять "третий Рим".
«Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит», — уверен Сурков.

По его словам, одиночество еще не означает изоляции, и Россия будет «общаться» с другими цивилизациями. Будет торговать с ними, будет привлекать инвестиции, будет конкурировать и сотрудничать. Будет воевать с ними, предупреждает помощник главы государства, ведь война — это тоже «способ общения».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/09/04/2018/5acb4ab99a7947ee12eef7b3?from=main
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:21

таке запитання; може хтось знає банки, котрі працюють з фунтом? Тобто, де він буває в наявності в більш менш не малій кількості???

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