Oleg_Sa написав:Что в России , паника , мосбиржа упала и деревянный, банкоматы не работают, гривна завтра как интересно отреагирует, наверное немного вниз?
Смотрите в реале, в России паника у Дерипасок, это важно, и даже очень важно. Но в отличие от Украины в России подавляющее большинство населения никак не отслеживает курс доллара или мосбиржу. То менталитет такой. В Украине 95 процентов населения разбуди их ночью твердо скажут - у нас 26. В России процентов 80 населения разбуди их ночью и спроси про курс доллара скажут по-челябински - ты что ... меня такую ... спрашиваешь, зачем мне нужен этот курс.
Oleg_Sa написав:Что в России , паника , мосбиржа упала и деревянный, банкоматы не работают, гривна завтра как интересно отреагирует, наверное немного вниз?
Смотрите в реале, в России паника у Дерипасок, это важно, и даже очень важно. Но в отличие от Украины в России подавляющее большинство населения никак не отслеживает курс доллара или мосбиржу. То менталитет такой. В Украине 95 процентов населения разбуди их ночью твердо скажут - у нас 26. В России процентов 80 населения разбуди их ночью и спроси про курс доллара скажут по-челябински - ты что ... меня такую ... спрашиваешь, зачем мне нужен этот курс.
А ви спитайте в німця чи француза курс евро долар вони теж не будуть знати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
freeze написав:Смотрите в реале, в России паника у Дерипасок, это важно, и даже очень важно. Но в отличие от Украины в России подавляющее большинство населения никак не отслеживает курс доллара или мосбиржу. То менталитет такой. В Украине 95 процентов населения разбуди их ночью твердо скажут - у нас 26. В России процентов 80 населения разбуди их ночью и спроси про курс доллара скажут по-челябински - ты что ... меня такую ... спрашиваешь, зачем мне нужен этот курс.
потому что им думать запрещают! Там СССР, За них *уйло думает. При ссср , у нас в УССР, тоже никто курсами не интересовался!
По словам зампреда Сбербанка, риски банка по компаниям, попавшим под американские санкции, могут составить до 2,5% от его активов. В пересчете на валюту речь идет о 585 млрд руб. ....... Основная реакция рынка на санкции пришлась на понедельник, 9 апреля. Лидером падения стала алюминиевая компания UC Rusal Олега Дерипаски, которая заявила о возможности технического дефолта по долларовым займам. Акции компании на Московской бирже подешевели на 19%, а на Гонконгской вовсе потеряли половину стоимости. Причем капитализация компании снизилась более чем на $3,5 млрд.
Также пострадали металлургическая компания «Мечел» (минус 19%), золотодобытчик «Полюс», принадлежащий сыну миллиардера Сулеймана Керимова (минус 16%). Ценные бумаги Сбербанка, который кредитовал в том числе Rusal, подешевели на 17%. В целом капитализация Московской биржи снизилась на 820 млрд руб.
«Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит», — уверен Сурков.
По его словам, одиночество еще не означает изоляции, и Россия будет «общаться» с другими цивилизациями. Будет торговать с ними, будет привлекать инвестиции, будет конкурировать и сотрудничать. Будет воевать с ними, предупреждает помощник главы государства, ведь война — это тоже «способ общения».