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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4791479247934794

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:22

  Перес де Куэльяр написав:
  w_bufett написав:
  Перес де Куэльяр написав:По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.

як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?

*Відправлено з Чату


Вже потягнув, "скачемо" для початку на 27,2 далі 29,5...
Хто не встиг вскочить в останній вагон (часу було вдосталь)... Завтра стартуємо з 26,5! :shock:
Так упало ж у сусiда ,а не в нас,з якого переляку 26.5?[/quote]

Проста кореляція... У нас банків сусіда багато... От вони і підсоблять...
А + Ви побачите, що "встало" у сусіда! Що будете робить? :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:24

  zzzzzz написав:Чего-то пшеница за 2 дня подорожала с 460 до 490 $ :)

В начале марта подскакивало до 518.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:27

  Senkiv написав:потому что им думать запрещают!


Я не думаю, что это так.
Вот так прямо запрещают. Вон у Навального любое видео миллион другой просмотров. Расследование Навального про Медведева - 26 миллионов просмотров. Кто запрещает смотреть и думать, смотри и думай.

  Senkiv написав:Там СССР


Там давно нет СССР. Там чистейший государственный олигархический капитализм, там нет ничего общего с СССР. В Украине тоже самое. Идеологическая надстройка другая у Украины, может даже противоположная идеологическая надстройка, а экономический базис по сути одинаковый. Разница просто в масштабах - и в Украине есть свои Лисин, Ротенберг, Сурков, Лавров, Медведев, Навальный, Яшин, Лимонов. Фамилии другие, говорят антонимами по сравнению с "братьями" с востока, но экономический базис такой же у каждой фамилии.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:34

  freeze написав:
  Senkiv написав:Там СССР


Там давно нет СССР. Там чистейший государственный олигархический капитализм, там нет ничего общего с СССР. В Украине тоже самое. Идеологическая надстройка другая у Украины, может даже противоположная идеологическая надстройка, а экономический базис по сути одинаковый. Разница просто в масштабах - и в Украине есть свои Лисин, Ротенберг, Сурков, Лавров, Медведев, Навальный, Яшин, Лимонов. Фамилии другие, говорят антонимами по сравнению с "братьями" с востока, но экономический базис такой же у каждой фамилии.


Можно только добавить, что несмотря на то что экономический базис у нас по сути одинаковый, но у них там база пожирнее, понажористие будет. Потому и в целом система по-устойчивее получается.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:00

  Shram написав:Можно только добавить, что несмотря на то что экономический базис у нас по сути одинаковый, но у них там база пожирнее, понажористие будет. Потому и в целом система по-устойчивее получается.

ну, може і так. Може просто, відео в ютубі, не може розтормозити їхній мозок, порівняно з тонами тої інфи, котра їх зомбує щодня по ТV.

*Відправлено з Чату
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