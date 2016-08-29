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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:22
Перес де Куэльяр написав: w_bufett написав: Перес де Куэльяр написав:
По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.
як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?*Відправлено з Чату
Вже потягнув, "скачемо" для початку на 27,2 далі 29,5...
Хто не встиг вскочить в останній вагон (часу було вдосталь)... Завтра стартуємо з 26,5!
Так упало ж у сусiда ,а не в нас,з якого переляку 26.5?[/quote]
Проста кореляція... У нас банків сусіда багато... От вони і підсоблять...
А + Ви побачите, що "встало" у сусіда! Що будете робить?
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:24
zzzzzz написав:
Чего-то пшеница за 2 дня подорожала с 460 до 490 $
В начале марта подскакивало до 518.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:27
Senkiv написав:
потому что им думать запрещают!
Я не думаю, что это так.
Вот так прямо запрещают. Вон у Навального любое видео миллион другой просмотров. Расследование Навального про Медведева - 26 миллионов просмотров. Кто запрещает смотреть и думать, смотри и думай.
Senkiv написав:
Там СССР
Там давно нет СССР. Там чистейший государственный олигархический капитализм, там нет ничего общего с СССР. В Украине тоже самое. Идеологическая надстройка другая у Украины, может даже противоположная идеологическая надстройка, а экономический базис по сути одинаковый. Разница просто в масштабах - и в Украине есть свои Лисин, Ротенберг, Сурков, Лавров, Медведев, Навальный, Яшин, Лимонов. Фамилии другие, говорят антонимами по сравнению с "братьями" с востока, но экономический базис такой же у каждой фамилии.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:34
freeze написав: Senkiv написав:
Там СССР
Там давно нет СССР. Там чистейший государственный олигархический капитализм, там нет ничего общего с СССР. В Украине тоже самое. Идеологическая надстройка другая у Украины, может даже противоположная идеологическая надстройка, а экономический базис по сути одинаковый. Разница просто в масштабах - и в Украине есть свои Лисин, Ротенберг, Сурков, Лавров, Медведев, Навальный, Яшин, Лимонов. Фамилии другие, говорят антонимами по сравнению с "братьями" с востока, но экономический базис такой же у каждой фамилии.
Можно только добавить, что несмотря на то что экономический базис у нас по сути одинаковый, но у них там база пожирнее, понажористие будет. Потому и в целом система по-устойчивее получается.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:00
Shram написав:
Можно только добавить, что несмотря на то что экономический базис у нас по сути одинаковый, но у них там база пожирнее, понажористие будет. Потому и в целом система по-устойчивее получается.
ну, може і так. Може просто, відео в ютубі, не може розтормозити їхній мозок, порівняно з тонами тої інфи, котра їх зомбує щодня по ТV.*Відправлено з Чату
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