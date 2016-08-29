Додано: Пон 09 кві, 2018 23:37

Senkiv написав: Alex2006 написав: Ага, 2011 год, "только из под станка" Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2 Ага, 2011 год, "только из под станка" Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2

якщо є такі лохи, котрі будуть купляти рублі і не будуть знати про обвал рубля, то їм можна і бакси продати по курсу лютого 2014....



*Відправлено з Чату якщо є такі лохи, котрі будуть купляти рублі і не будуть знати про обвал рубля, то їм можна і бакси продати по курсу лютого 2014....

Вспоминая 2014 год - лично видел россиян в очереди к обменникам , которые не стесняясь говорили что они из россии и у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.Что касается схемы описаной Алексом, полагаю возможностей и ресурсов у рос. бизнеса в Украине на проведение подобных операций несравнимо больше чем у всех барыг вместе взятых. Наверное только ленивый росиянин , имеющий бизнес как в Украине так и в россии не прибегал к подобным схемам на вполне предсказуемую реакцию фондового рынка росии , фубля при введении очередного пакета санкций. В этом ответ почему рубль , несмотря на санкции , обваленную нефть подешевел только в 2 раза а гривна упала в 3 раза. Благодаря таким возможностям росия просто "демпфирует" удары по своей экономике за счет "добродушных" соседей , и особенно Украины, против которой ими ведется война на всех уровнях. Это то почему рос банки , рос. бизнес должен уйти з Украины.