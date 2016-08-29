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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:22
Перес де Куэльяр написав: w_bufett написав: Перес де Куэльяр написав:
По заявкам сливают рупи ,завтра будет весело .Даешь 1 к 3.
як думаєте, не потягне рублик гривню вниз?*Відправлено з Чату
Вже потягнув, "скачемо" для початку на 27,2 далі 29,5...
Хто не встиг вскочить в останній вагон (часу було вдосталь)... Завтра стартуємо з 26,5!
Так упало ж у сусiда ,а не в нас,з якого переляку 26.5?[/quote]
Проста кореляція... У нас банків сусіда багато... От вони і підсоблять...
А + Ви побачите, що "встало" у сусіда! Що будете робить?
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:24
zzzzzz написав:
Чего-то пшеница за 2 дня подорожала с 460 до 490 $
В начале марта подскакивало до 518.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:27
Senkiv написав:
потому что им думать запрещают!
Я не думаю, что это так.
Вот так прямо запрещают. Вон у Навального любое видео миллион другой просмотров. Расследование Навального про Медведева - 26 миллионов просмотров. Кто запрещает смотреть и думать, смотри и думай.
Senkiv написав:
Там СССР
Там давно нет СССР. Там чистейший государственный олигархический капитализм, там нет ничего общего с СССР. В Украине тоже самое. Идеологическая надстройка другая у Украины, может даже противоположная идеологическая надстройка, а экономический базис по сути одинаковый. Разница просто в масштабах - и в Украине есть свои Лисин, Ротенберг, Сурков, Лавров, Медведев, Навальный, Яшин, Лимонов. Фамилии другие, говорят антонимами по сравнению с "братьями" с востока, но экономический базис такой же у каждой фамилии.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:34
freeze написав: Senkiv написав:
Там СССР
Там давно нет СССР. Там чистейший государственный олигархический капитализм, там нет ничего общего с СССР. В Украине тоже самое. Идеологическая надстройка другая у Украины, может даже противоположная идеологическая надстройка, а экономический базис по сути одинаковый. Разница просто в масштабах - и в Украине есть свои Лисин, Ротенберг, Сурков, Лавров, Медведев, Навальный, Яшин, Лимонов. Фамилии другие, говорят антонимами по сравнению с "братьями" с востока, но экономический базис такой же у каждой фамилии.
Можно только добавить, что несмотря на то что экономический базис у нас по сути одинаковый, но у них там база пожирнее, понажористие будет. Потому и в целом система по-устойчивее получается.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:00
Shram написав:
Можно только добавить, что несмотря на то что экономический базис у нас по сути одинаковый, но у них там база пожирнее, понажористие будет. Потому и в целом система по-устойчивее получается.
ну, може і так. Може просто, відео в ютубі, не може розтормозити їхній мозок, порівняно з тонами тої інфи, котра їх зомбує щодня по ТV.*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:15
История одного ̶у̶с̶п̶е̶х̶а̶ провала.
͟3͟ ͟н͟о͟я͟б͟р͟я͟ ͟2͟0͟1͟7͟ ͟
IPO En+ в Лондоне стало крупнейшим размещением российской компании за пять лет
Компания En+ Group Олега Дерипаски определила итоговые параметры IPO, которое проходит на Лондонской фондовой бирже: цена размещения депозитарных расписок компании составляет $14 за одну GDR, сообщила En+. Это крупнейшее первичное размещение российской компании за последние пять лет.
Общий объем предложения в рамках сделки составляет 107 млн 142 тыс. 858 GDR, что соответствует $1,5 млрд по цене размещения, говорится в сообщении En+. Сама компания привлечет $1 млрд, продав 71 млн 428 тыс. 572 расписки, еще $500 млн получит О.Дерипаска, чьи структуры продают 35 млн 714 тыс. 286 GDR.
С учетом привлечения $1 млрд в капитал, вся компания оценена в $8 млрд.
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͟9͟ ͟а͟п͟р͟е͟л͟я͟ ͟2͟0͟1͟8͟ ͟
Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) значительным снижением, расписки En+ Group, попавшей под санкции США, обрушились почти на 42%, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group упала на 41,97% - до 5,6 доллара.
За два дня цена глобальных расписок обрушилась с 12 долларов ,до 5,6 $
C момента размещения цена упала с 14 до 5,6 $
Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:37
Senkiv написав: Alex2006 написав:
Ага, 2011 год, "только из под станка" Сейчас тут больше будет не влияние экономики, а влияние проворливых барыг. Ведь многие могут смекнуть и накупить сейчас гривен за рубли по "старому" курсу 1 к 2, а потом уже за гривны - баксы, и получить немалый профит на ровном месте за счет лохов, кто продаст им гривну по курсу 1 к 2
якщо є такі лохи, котрі будуть купляти рублі і не будуть знати про обвал рубля, то їм можна і бакси продати по курсу лютого 2014....*Відправлено з Чату
Вспоминая 2014 год - лично видел россиян в очереди к обменникам , которые не стесняясь говорили что они из россии и у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.
Что касается схемы описаной Алексом, полагаю возможностей и ресурсов у рос. бизнеса в Украине на проведение подобных операций несравнимо больше чем у всех барыг вместе взятых. Наверное только ленивый росиянин , имеющий бизнес как в Украине так и в россии не прибегал к подобным схемам на вполне предсказуемую реакцию фондового рынка росии , фубля при введении очередного пакета санкций. В этом ответ почему рубль , несмотря на санкции , обваленную нефть подешевел только в 2 раза а гривна упала в 3 раза. Благодаря таким возможностям росия просто "демпфирует" удары по своей экономике за счет "добродушных" соседей , и особенно Украины, против которой ими ведется война на всех уровнях. Это то почему рос банки , рос. бизнес должен уйти з Украины.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 00:26
Surfer написав:
........
Вспоминая 2014 год - лично видел россиян в очереди к обменникам , которые не стесняясь говорили что они из россии и у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.
А у нас в обменках спрашивают паспорта?
Что касается схемы описаной Алексом, полагаю возможностей и ресурсов у рос. бизнеса в Украине на проведение подобных операций несравнимо больше чем у всех барыг вместе взятых. Наверное только ленивый росиянин , имеющий бизнес как в Украине так и в россии не прибегал к подобным схемам на вполне предсказуемую реакцию фондового рынка росии , фубля при введении очередного пакета санкций. В этом ответ почему рубль , несмотря на санкции , обваленную нефть подешевел только в 2 раза а гривна упала в 3 раза. Благодаря таким возможностям росия просто "демпфирует" удары по своей экономике за счет "добродушных" соседей , и особенно Украины, против которой ими ведется война на всех уровнях. Это то почему рос банки , рос. бизнес должен уйти з Украины.
Схема, действительно, имеет место быть.
Но логики в подчёркнутом выводе нет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 10 кві, 2018 01:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 00:59
ЛАД написав: Surfer написав:
........
Вспоминая 2014 год - лично видел россиян в очереди к обменникам , которые не стесняясь говорили что они из россии и у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.
А у нас в обменках спрашивают
паспорта?
странный вы , в 14-15, а именно о них и шла речь, если вы внимательно читали, еще как спрашивали.
Схема, действительно, имеет место быть.
Но логики а подчёркнутом выводе нет.
схема есть а логики нет
Если есть схема и она работает то и эффект приносит соответствующий. Даже если она лишь одна из ряда причин, схем.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 01:42
Surfer написав: ЛАД написав: Surfer написав:
........
Вспоминая 2014 год - лично видел россиян в очереди к обменникам , которые не стесняясь говорили что они из россии и у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.
А у нас в обменках спрашивают
паспорта?
странный вы , в 14-15, а именно о них и шла речь, если вы внимательно читали, еще как спрашивали.
В обменках (не в банках)?
Схема, действительно, имеет место быть.
Но логики а подчёркнутом выводе нет.
схема есть а логики нет
Если есть схема и она работает то и эффект приносит соответствующий. Даже если она лишь одна из ряда причин, схем.
Именно соответствующий. И достаточно кратковременный. А не такой, как Вы пишете:
В этом ответ почему рубль , несмотря на санкции , обваленную нефть подешевел только в 2 раза а гривна упала в 3 раза.
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