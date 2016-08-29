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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4792479347944795

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 02:09

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:В обменках (не в банках)?


У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.

  ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.
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