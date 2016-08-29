У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.
ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.
У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.
ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.
1. Якоря, кроме плавучих, обычно связывают плавсредство с дном водоема.
2. Во вторник существует вероятность остановки "зеленого" "антиралли" на украинском межбанке. В первую очередь из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа. Которая может удвоиться в среду с "последствиями" для доллара.
В понедельник, 9 апреля, торги по рублёвым парам завершились ростом. Рубль смог пережить новые санкции против России, введенные Штатами 6 апреля, но не выдержал сильного давления со стороны фондового и долгового рынков. Курс доллара повысился на 4,27%, до 60,66 руб., курс евро – на 4,65%, до 74,70 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль в $9,8 млрд превысил среднее значение за последние 24 дня в 3 раза. Мы не наблюдали такого объема в 2014 и 2016 году, когда курс доллара повышался до 80,10 руб. и 86,00 руб. соответственно.
Из-за геополитики участники рынка полностью проигнорировали двухпроцентное повышение стоимости нефти и ослабление американской валюты на рынке форекс. Индекс RTS рухнул на 11,44% и завершил день на отметке в 1094,98 пункта. Индекс RGBI упал на 0,77%, до 143,71. Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ