Додано: Вів 10 кві, 2018 02:09

ЛАД написав: В обменках (не в банках)? В обменках (не в банках)?

ЛАД написав: Именно соответствующий. И достаточно кратковременный Именно соответствующий. И достаточно кратковременный

У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.