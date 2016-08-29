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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47934794479547964797>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 02:09

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:В обменках (не в банках)?


У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.

  ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:29

  Surfer написав:
  ЛАД написав:В обменках (не в банках)?


У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.

  ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.


1. Якоря, кроме плавучих, обычно связывают плавсредство с дном водоема.

2. Во вторник существует вероятность остановки "зеленого" "антиралли" на украинском межбанке. В первую очередь из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа. Которая может удвоиться в среду с "последствиями" для доллара.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:42

Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ

В понедельник, 9 апреля, торги по рублёвым парам завершились ростом.
Рубль смог пережить новые санкции против России, введенные Штатами 6 апреля, но не выдержал сильного давления со стороны фондового и долгового рынков. Курс доллара повысился на 4,27%, до 60,66 руб., курс евро – на 4,65%, до 74,70 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль в $9,8 млрд превысил среднее значение за последние 24 дня в 3 раза. Мы не наблюдали такого объема в 2014 и 2016 году, когда курс доллара повышался до 80,10 руб. и 86,00 руб. соответственно.

Из-за геополитики участники рынка полностью проигнорировали двухпроцентное повышение стоимости нефти и ослабление американской валюты на рынке форекс. Индекс RTS рухнул на 11,44% и завершил день на отметке в 1094,98 пункта. Индекс RGBI упал на 0,77%, до 143,71. Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:29

Ну все: беріть бубна і танцюйте навколо вогню)))

УКРАЇНЦІ ПОЧАЛИ МАСОВО ЗБУВАТИ ВАЛЮТУ: ЦИФРИ ВРАЖАЮТЬ
https://m.znaj.ua/society/ukrayinci-poc ... -vrazhayut
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:46

  Долярчик написав:УКРАЇНЦІ ПОЧАЛИ МАСОВО ЗБУВАТИ ВАЛЮТУ: ЦИФРИ ВРАЖАЮТЬ https://m.znaj.ua/society/ukrayinci-poc ... -vrazhayut

кожен хоче на різниці заробити. Здавайте свою, купите по 25,5 буде жінці шуба )))

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:55

  Senkiv написав:
  Долярчик написав:УКРАЇНЦІ ПОЧАЛИ МАСОВО ЗБУВАТИ ВАЛЮТУ: ЦИФРИ ВРАЖАЮТЬ https://m.znaj.ua/society/ukrayinci-poc ... -vrazhayut

кожен хоче на різниці заробити. Здавайте свою, купите по 25,5 буде жінці шуба )))

*Відправлено з Чату

или не купите по 25,5 хватит и шубы. Сейчас вопрос - как повлияет падение рос рубля на курс гривны. :roll:
Востаннє редагувалось ребе Нок в Вів 10 кві, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 654,5 млн. грн. к отметке 44 366,8 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.


Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 06 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 06 апреля по спросу упал на 600 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2300, упав до $1,2304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.

Дата: 10 апреля 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,15 UAH/USD
€ – 31,98/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,441 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:07

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,95/25,99 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:31

В рашке рубль продолжил падать.
Курс взлетел до 62 рубля :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:34

  zzzzzz написав:В рашке рубль продолжил падать.
Курс взлетел до 62 рубля :mrgreen: :mrgreen:

"Больше рублей будет в казне от нефти..." проходили уже...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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