У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.
ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.
У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.
ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.
1. Якоря, кроме плавучих, обычно связывают плавсредство с дном водоема.
2. Во вторник существует вероятность остановки "зеленого" "антиралли" на украинском межбанке. В первую очередь из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа. Которая может удвоиться в среду с "последствиями" для доллара.
В понедельник, 9 апреля, торги по рублёвым парам завершились ростом. Рубль смог пережить новые санкции против России, введенные Штатами 6 апреля, но не выдержал сильного давления со стороны фондового и долгового рынков. Курс доллара повысился на 4,27%, до 60,66 руб., курс евро – на 4,65%, до 74,70 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль в $9,8 млрд превысил среднее значение за последние 24 дня в 3 раза. Мы не наблюдали такого объема в 2014 и 2016 году, когда курс доллара повышался до 80,10 руб. и 86,00 руб. соответственно.
Из-за геополитики участники рынка полностью проигнорировали двухпроцентное повышение стоимости нефти и ослабление американской валюты на рынке форекс. Индекс RTS рухнул на 11,44% и завершил день на отметке в 1094,98 пункта. Индекс RGBI упал на 0,77%, до 143,71. Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 654,5 млн. грн. к отметке 44 366,8 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 06 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 06 апреля по спросу упал на 600 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2300, упав до $1,2304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.
zzzzzz написав:В рашке рубль продолжил падать. Курс взлетел до 62 рубля
"Больше рублей будет в казне от нефти..." проходили уже...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."