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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4794479547964797>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:43

Re: Валютный рынок в контексте

Где все? тут движняк в раше и никого.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:48

  dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.

В нас все добре . Пiсля свята - свято ..

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:54

  dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.

Экперты еще репу чешут как бы что написать чтоб потом было - а я говорил!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56

Привет из Днепра-3

Спустя 50 минут, на 10.54 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке к стабильности – цена «американца», по сути, не тронулась с места: 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

Дата: 10 апреля 2018 г. на 10.51

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,32 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,4535UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского предложения в паре доллар – гривня.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

До 70 наверное недойдет сегодня
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:00

  prosecutor написав:До 70 наверное недойдет сегодня



Рисков для финансовой системы из-за введения санкций нет, поддержка со стороны ЦБ не требуется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом Форуме-2018.



В переводе на нормальный язык это означает - Денег нет , но вы держитесь :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

Мне кажется, что по рублю, помимо санкций, просто какая-то паника, и на днях курс откатится назад. 60 уже не будет, но остановится близко.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:03

  Правдоруб написав:Сегодня снимал по необходимости гривны в банкомате Привата- как всегда красота! Только из-под станка, все по номерам подряд. Рисуют изо всех сил : )


А вы, наверное, исключительно купюрами 1998 года рассчитываетесь обычно?.. :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:10

раніше, коли падав рубас, падала і гривня. Подивимося, наскільки наші бариги влізли в дерев"янний.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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