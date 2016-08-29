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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:43
Re: Валютный рынок в контексте
Где все? тут движняк в раше и никого.
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:48
В нас все добре . Пiсля свята - свято ..
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:54
Экперты еще репу чешут как бы что написать чтоб потом было - а я говорил!
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56
Привет из Днепра-3
Спустя 50 минут, на 10.54 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке к стабильности – цена «американца», по сути, не тронулась с места: 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Дата: 10 апреля 2018 г. на 10.51
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,32 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,4535UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского предложения в паре доллар – гривня.
US
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56
Re: Валютный рынок в контексте
До 70 наверное недойдет сегодня
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:00
В переводе на нормальный язык это означает - Денег нет , но вы держитесь
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:01
Re: Валютный рынок в контексте
Мне кажется, что по рублю, помимо санкций, просто какая-то паника, и на днях курс откатится назад. 60 уже не будет, но остановится близко.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:03
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:10
раніше, коли падав рубас, падала і гривня. Подивимося, наскільки наші бариги влізли в дерев"янний.
*Відправлено з Чату
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