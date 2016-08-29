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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4795479647974798>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:11

  Перес де Куэльяр написав:
  dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.

В нас все добре . Пiсля свята - свято ..

*Відправлено з Чату

ждём когда доллар проснётся и свято закінчиться

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bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:13

  dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.

Вам сюда -
Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:13

  Долярчик написав:УКРАЇНЦІ ПОЧАЛИ МАСОВО ЗБУВАТИ ВАЛЮТУ: ЦИФРИ ВРАЖАЮТЬ
https://m.znaj.ua/society/ukrayinci-poc ... -vrazhayut

Очевидно жизнь сдающих ничему не учит.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:15

Привет из Днепра-4

К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).

На открытии торгов 10 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).

На старте торгов 10 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:16

  prosecutor написав:До 70 наверное недойдет сегодня

Темп хороший, могут и пробить. На сейчас 65,40)))
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:27

  buratinyo написав:
  dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.

Вам сюда -
Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...


Зачем же туда - к сожалению, буратин мы читаем и тут...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:38

  buratinyo написав:Связи экономические официально на словах оборваны, конечно. Но... На самом деле официальные связи поддерживаются плюс увеличились неофициальные, т.е. контрабандные связи. Чему ж тут удивляться? Граница точно не на замке. Воевать уже всем надоело, а семьи кормить надо. Поэтому начинаем торговать с агрессором, попутно разбираясь - а кто его спровоцировал. Харьков активно торгует рублем. Во всех обменках рубль присутствует традиционно. Западная Украина традиционно ездит мыть задницы дряхлым пол

значить не буду ризикувати. Я сьогодні збирався продати $, планував, що він ще просяде на 10-15 коп., але з цим рублем, краще сидіти в баксі.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:44

хоча він вже просів на налі на 5 коп. Зранку валютчик пропонував забрати по 26,05 , а вже по 26 !!!!

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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:50

  LuckyG написав:
  Долярчик написав:УКРАЇНЦІ ПОЧАЛИ МАСОВО ЗБУВАТИ ВАЛЮТУ: ЦИФРИ ВРАЖАЮТЬ
https://m.znaj.ua/society/ukrayinci-poc ... -vrazhayut

Очевидно жизнь сдающих ничему не учит.

...а може, це все заробітчани? - хотіли і ремонт, і стіл до Великодня зробити/накрити? :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:01

Привет из Днепра-5

Около 12.00 с очевидной неохотой котировки безналичного доллара на межбанке
немного понизились к цифре 25,95/25,98 UAH/USD.

Дополуденное «топтание на месте» курса доллара сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня
15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным падением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дата: 10 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.25

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-05/26,07-12 UAH/USD
EUR 32,10/32,20-25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.

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дядя Caша
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