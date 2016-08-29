Перес де Куэльяр написав:
В нас все добре . Пiсля свята - свято ..
*Відправлено з Чату
ждём когда доллар проснётся и свято закінчиться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:11
ждём когда доллар проснётся и свято закінчиться
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:13
Вам сюда -
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Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:13
Очевидно жизнь сдающих ничему не учит.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:15
Привет из Днепра-4
К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).
На открытии торгов 10 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).
На старте торгов 10 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:16
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:27
Зачем же туда - к сожалению, буратин мы читаем и тут...
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:38
значить не буду ризикувати. Я сьогодні збирався продати $, планував, що він ще просяде на 10-15 коп., але з цим рублем, краще сидіти в баксі.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:44
хоча він вже просів на налі на 5 коп. Зранку валютчик пропонував забрати по 26,05 , а вже по 26 !!!!
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:50
...а може, це все заробітчани? - хотіли і ремонт, і стіл до Великодня зробити/накрити?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:01
Привет из Днепра-5
Около 12.00 с очевидной неохотой котировки безналичного доллара на межбанке
немного понизились к цифре 25,95/25,98 UAH/USD.
Дополуденное «топтание на месте» курса доллара сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня
15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным падением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дата: 10 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.25
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00-05/26,07-12 UAH/USD
EUR 32,10/32,20-25 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.
US
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