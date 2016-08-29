Додано: Вів 10 кві, 2018 12:02

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 654,5 млн. грн. к отметке 44 366,8 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.



Меж тем, довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,95/25,99 UAH/USD.



Спустя 50 минут, на 10.54 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке к стабильности – цена «американца», по сути, не тронулась с места: 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.



Около 12.00 с очевидной неохотой котировки безналичного доллара на межбанке

немного понизились к цифре 25,95/25,98 UAH/USD.



Дополуденное «топтание на месте» курса доллара сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня

15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным падением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Спустя полчаса, на 12.33 Киева, котировки безналичного «американца» немного спред, за счет потерявших в цене оферов: 25,95/25,97 UAH/USD.



Наконец, около 13.00 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,95/25,97 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 06 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 06 апреля по спросу упал на 600 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2300, упав до $1,2304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).



На открытии торгов 10 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).



На старте торгов 10 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного изменившихся с утра цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,25 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии хуже пятничной.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенной трансформации розничного клиентского предложения в оптовый «принос».

На указанное время цены запорожского рынка немного изменились: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,413/0,435 UAH/RUB.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,15 UAH/USD, евро – 31,98/32,35 UAH/EUR, рубль 0,425/0,441 UAH/RUB, Киев опт 26,00-05/26,07-12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00-05/26,07-12 UAH/USD, евро (опт) 32,10/32,20-25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10/32,20-25 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,10 UAH/USD, розница – 25,95/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,10 UAH/USD; евро – 32,10/32,32 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 RUB/USD.



Как и предполагалось, торги безналичным долларом на украинском валютном межбанке во вторник были «скучными». «Скуку» и низкую текущую ликвидность обеспечивал упавший из-за длинных «пасхальных» выходных приток экспортной выручки из-за рубежа. Тем не менее, на межбанке наблюдалось ползучее, очень медленное снижение средневзвешенного курса доллара, ставшее следствием, полагаю, ожидания появления здесь на торгах среды удвоенной порции отложенного с длинных выходных предложения СКВ, которое, судя по всему, заставил регулятор 11 апреля включить свой «долларовый пылесос», изымая с межбанка долларовую ликвидность.



Наличный рынок, немного отскочив к вечеру пятницы в паре доллар-гривня, сохранил этот «ненавязчивый» «бычий» тренд на торгах вторника. Некоторые считают это реакцией на «черный понедельник» у финансового рынка РФ, мы склонны думать, что труженики прилавка нынче аккуратно пытаются конвертировать часть праздничного выторга в более твердую валюту.

Вероятно, не без участия ставших предположительно более активных «зеленых медведей» на межбанке 11-12 апреля, наличный доллар тоже попытается немного просесть в цене.



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