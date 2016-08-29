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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59
Re: Валютный рынок в контексте
Добрый день.
Продажа рубля банком под контракт 0,4114
Всем Здоровья.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:11
Какой то уход в дикий флуд ничинается. Насколько я помню конкретную ситуацию в обменниках уже было все выметено. Поэтому в обмен к банкам стояли дикие очереди - альтернатив по сути не было, но и курс у банков был более оптимальный. И те самые персоны из расеи , далеко не в единственном числе, занимали очереди по несколльку раз на разные паспорта. Так что с паспортами или без, в обменниках или банках - ситуация совершенно не меняет суть происхдящего.
Связь гривни с рублём, действительно, есть, хотя она заметно ослабла в последние годы. Но эта связь не через спекулянтов, о кот. Вы писали, а с сохранившимися торговыми отношениями, о кот., как я понимаю, писал в стёртом посте buratinyo (судя по сохранившейся на форуме цитате).[/quote]
О спекулянтах писал как раз не я. Спекулянты - лишь одна из составляющих процесса. В большей мере я писал о гораздо более весомых возможностях рос бизнеса в Украине к таким манипуляциям. Допустим есть у вас бизнес с рублевой наличностью на расее. И есть дочерние предприятия в Украине. В момент грядущего очередного девала рубля, ожидаемого после очередного пакета санкций например, вы осознаете что ваша рублевая масса скоро резко похудеет. И есть временные лаги - когда например курс рубля к доллару на расее выростает мгновенно, а в соседней Украине курс рубля к гривне и гривны к доллару какое то время остаются на прежнем уровне. При чем существование подобных лагов - не обязательно к руб/грн наблюдалось неоднократно и при довольно значительных обвалах гривны. Таким образом, имея более значительные обьемы ресурсов чем обсужденные спекулянты , можно осуществлять подобные описанным Алексом схемы в гораздо больших обьемах, при чем вариаций и схем прикрытия фактически обменных операций, вплоть до находящих свое отражение в растуущем торговом балансе, здесь может быть масса, естественно осуществляя при этом негативное давление на гривну.
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