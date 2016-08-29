Додано: Вів 10 кві, 2018 14:11

ЛАД написав: Дурная привычка отвечать оппоненту.



Surfer написав: ЛАД написав: В обменках (не в банках)? В обменках (не в банках)?

У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется. У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.

Суть как раз и меняется. Нормальные суммы практически всегда покупаются в обменках, а не в банках. А Вы писали:

у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.

Так что наличие паспортов ничему не способствовало и уж точно не являлось причиной "многократного обвала гривни".

Дурная привычка отвечать оппоненту.Суть как раз и меняется. Нормальные суммы практически всегда покупаются в обменках, а не в банках. А Вы писали:Так что наличие паспортов ничему не способствовало и уж точно не являлось причиной "многократного обвала гривни".

ЛАД написав: Именно соответствующий. И достаточно кратковременный Именно соответствующий. И достаточно кратковременный Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие. Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.

Какой то уход в дикий флуд ничинается. Насколько я помню конкретную ситуацию в обменниках уже было все выметено. Поэтому в обмен к банкам стояли дикие очереди - альтернатив по сути не было, но и курс у банков был более оптимальный. И те самые персоны из расеи , далеко не в единственном числе, занимали очереди по несколльку раз на разные паспорта. Так что с паспортами или без, в обменниках или банках - ситуация совершенно не меняет суть происхдящего.Связь гривни с рублём, действительно, есть, хотя она заметно ослабла в последние годы. Но эта связь не через спекулянтов, о кот. Вы писали, а с сохранившимися торговыми отношениями, о кот., как я понимаю, писал в стёртом посте(судя по сохранившейся на форуме цитате).[/quote]О спекулянтах писал как раз не я. Спекулянты - лишь одна из составляющих процесса. В большей мере я писал о гораздо более весомых возможностях рос бизнеса в Украине к таким манипуляциям. Допустим есть у вас бизнес с рублевой наличностью на расее. И есть дочерние предприятия в Украине. В момент грядущего очередного девала рубля, ожидаемого после очередного пакета санкций например, вы осознаете что ваша рублевая масса скоро резко похудеет. И есть временные лаги - когда например курс рубля к доллару на расее выростает мгновенно, а в соседней Украине курс рубля к гривне и гривны к доллару какое то время остаются на прежнем уровне. При чем существование подобных лагов - не обязательно к руб/грн наблюдалось неоднократно и при довольно значительных обвалах гривны. Таким образом, имея более значительные обьемы ресурсов чем обсужденные спекулянты , можно осуществлять подобные описанным Алексом схемы в гораздо больших обьемах, при чем вариаций и схем прикрытия фактически обменных операций, вплоть до находящих свое отражение в растуущем торговом балансе, здесь может быть масса, естественно осуществляя при этом негативное давление на гривну.