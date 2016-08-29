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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4796479747984799

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:40

Харьков самое узкое 26,03/26,10.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день.
Продажа рубля банком под контракт 0,4114
Всем Здоровья.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:11

  ЛАД написав:Дурная привычка отвечать оппоненту. :)

  Surfer написав:
  ЛАД написав:В обменках (не в банках)?

У банков свои обменные операции. Если вам так важно то да , дело было при обменной операции в банке. Суть от этого не меняется.

Суть как раз и меняется. Нормальные суммы практически всегда покупаются в обменках, а не в банках. А Вы писали:
у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.

Так что наличие паспортов ничему не способствовало и уж точно не являлось причиной "многократного обвала гривни".

Какой то уход в дикий флуд ничинается. Насколько я помню конкретную ситуацию в обменниках уже было все выметено. Поэтому в обмен к банкам стояли дикие очереди - альтернатив по сути не было, но и курс у банков был более оптимальный. И те самые персоны из расеи , далеко не в единственном числе, занимали очереди по несколльку раз на разные паспорта. Так что с паспортами или без, в обменниках или банках - ситуация совершенно не меняет суть происхдящего.

  ЛАД написав:Именно соответствующий. И достаточно кратковременный
Как говорят нет ничего более постоянного чем временное. Как видно по отписавшимся в теме, в связи с ОЧЕРЕДНЫМ падением рынка на расее, падения курса рубля , большинство ожидает АНАЛОГИЧНОГО падения гривны, потому что как замеченно многими уже не впервой гривна идет вслед за рублем. Все повторяется вновь и вновь. Так что описанная ситуация была есть и будет актуальной еще очень долго, покуда есть связь с российскими банками, бизнесом. У россии путь один - вниз. С каждым годом с каждым месяцем она становится все токсичнее, все более изолированной от мира. Чтобы не быть утянутым на дно за тонущим путаником нужно рубить все якоря с ней связывающие.

Связь гривни с рублём, действительно, есть, хотя она заметно ослабла в последние годы. Но эта связь не через спекулянтов, о кот. Вы писали, а с сохранившимися торговыми отношениями, о кот., как я понимаю, писал в стёртом посте buratinyo (судя по сохранившейся на форуме цитате).[/quote]

О спекулянтах писал как раз не я. Спекулянты - лишь одна из составляющих процесса. В большей мере я писал о гораздо более весомых возможностях рос бизнеса в Украине к таким манипуляциям. Допустим есть у вас бизнес с рублевой наличностью на расее. И есть дочерние предприятия в Украине. В момент грядущего очередного девала рубля, ожидаемого после очередного пакета санкций например, вы осознаете что ваша рублевая масса скоро резко похудеет. И есть временные лаги - когда например курс рубля к доллару на расее выростает мгновенно, а в соседней Украине курс рубля к гривне и гривны к доллару какое то время остаются на прежнем уровне. При чем существование подобных лагов - не обязательно к руб/грн наблюдалось неоднократно и при довольно значительных обвалах гривны. Таким образом, имея более значительные обьемы ресурсов чем обсужденные спекулянты , можно осуществлять подобные описанным Алексом схемы в гораздо больших обьемах, при чем вариаций и схем прикрытия фактически обменных операций, вплоть до находящих свое отражение в растуущем торговом балансе, здесь может быть масса, естественно осуществляя при этом негативное давление на гривну.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:37

  Surfer написав:............
Какой то уход в дикий флуд ничинается. Насколько я помню конкретную ситуацию в обменниках уже было все выметено. Поэтому в обмен к банкам стояли дикие очереди - альтернатив по сути не было, но и курс у банков был более оптимальный. И те самые персоны из расеи , далеко не в единственном числе, занимали очереди по несколльку раз на разные паспорта. Так что с паспортами или без, в обменниках или банках - ситуация совершенно не меняет суть происхдящего.

В обменниках доллар есть и был всегда, просто там курс был рыночный.
Похоже, Вы вспоминаете периоды "социального доллара", когда банки продавали в ограниченных объёмах по заметно более выгодным курсам. Тогда, действительно, происходило описанное Вами, и здесь на форуме об этом много писали и многие пользовались этой ситуацией.
Ну, так кто нам доктор? Зачем был этот идиотизм? Это вина наша, а не России или ещё кого.

............
О спекулянтах писал как раз не я. Спекулянты - лишь одна из составляющих процесса. В большей мере я писал о гораздо более весомых возможностях рос бизнеса в Украине к таким манипуляциям. Допустим есть у вас бизнес с рублевой наличностью на расее. И есть дочерние предприятия в Украине. В момент грядущего очередного девала рубля, ожидаемого после очередного пакета санкций например, вы осознаете что ваша рублевая масса скоро резко похудеет. И есть временные лаги - когда например курс рубля к доллару на расее выростает мгновенно, а в соседней Украине курс рубля к гривне и гривны к доллару какое то время остаются на прежнем уровне. При чем существование подобных лагов - не обязательно к руб/грн наблюдалось неоднократно и при довольно значительных обвалах гривны. Таким образом, имея более значительные обьемы ресурсов чем обсужденные спекулянты , можно осуществлять подобные описанным Алексом схемы в гораздо больших обьемах, при чем вариаций и схем прикрытия фактически обменных операций здесь может быть масса, естественно осуществляя при этом негативное давление на гривну.

Согласен. Но именно об этом я и писал "достаточно кратковременный". Такие отклонения реально могут продолжаться 1-2, максимум 3 дня. И это разовая акция. Потом, если нет оснований, курс быстро возвращается на место. Вспомните, как было с долларом после падения башен.
При нормальном поведении НБУ (близко к тому, как сейчас) подобных лагов практически не будет. Думаете, наши покупатели-продавцы рубля дурнее покупателей-продавцов доллара или дурнее международных торговцев рублём?
Уверяю, что нет. Посмотрите пост холявы чуть выше. Как видите рубль упал и нас в полном соответствии с рынком РФ и международным. А сегодня первый день торгов в Украине после вчерашнего падения рубля. Да и в обменках курс приёма рубля резко упал. Дураков нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:47

новини на фінансе.уа "Долар дорожчає до євро та ієни на тлі ослаблення побоювань ескалації суперечки США і КНР
5 г. тому ".
А на форексі крос зранку був 1,231 а зараз 1,236***
Ось такі новини.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:16

Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?
500
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:21

  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?


Нерезиденты продают не только акции но и ОФЗ и убегают из страны
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:21

  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?

Там же не "простые" акции.
А вообще - после продажи акций, деньги (валюта) вырученные за акции - выводятся.
Поэтому растёт спрос на валюту и курс
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:23

Вернемся к пятнице.

На сайте НБУ появилась новость: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Прямая ссылка на файл: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903

Думаю, теперь можно объяснить очень ранний аукцион в пятницу, отбросив подозрения в заказухе. Заказуха не была нужна - НБУ купил 80 млн при помощи интервенции по единому курсу.
Самое интересное, что в пятницу, кроме аукциона были впервые проведены анонимные интервенции со страшным названием "Matching". Было куплено 26 млн. и продано 8 млн. Это говорит о том, что НБУ применил новый комбинированный метод интервенции. Аукцион был объявлен столь рано, потому что НБУ больше не нужно выдерживать паузу для определения необходимых объемов интервенции. Сначала быстро пресекли динамику, проведя аукцион, а потом, по мере необходимости, значительно меньшими суммами анонимно выровняли баланс, работая в обе стороны.
Очень мощный и точный инструмент!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:37

Re: Валютный рынок в контексте

... щр тут, скучаєте? - а ось тут - зовсім не скучно! :D..... ще й розповідають, як ЛЕГКО ЖИТИ!!!
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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