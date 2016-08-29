RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4798479948004801>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Очень мощный и точный инструмент!

Значит способен на многое. Тем больше ответственность. Да и желательны чистота рук (его использующих) и помыслов тех, кто управляет этими ручками.
Иначе риски не снизились, а возросли.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11410
З нами з: 06.03.09
Подякував: 2252 раз.
Подякували: 2212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:43

  Вкладчик1234 написав:
  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?

Там же не "простые" акции.
А вообще - после продажи акций, деньги (валюта) вырученные за акции - выводятся.
Поэтому растёт спрос на валюту и курс


Какие бы ни были - ну не может оценка нескольких предприятий повлиять на экономику страны в целом, какая бы она ни была.

ОФЗ продают кому-то (и со скидкой) и по ОФЗ вероятнее всего дефлота не будет по понятным причинам что влечет дополнительный профит, если их покупали со скидкой.
И сколько тех ОФЗ за вчера слили?

Прошу уточнить мнение.

Дерево просело в пике почти на 10% при неизменном все же укладе экономики т.е. без фундаментальных причин.

Хайп - да, но по сути-то там ничего не изменилось. Хозяйственная деятельность ведется как и на прошлой неделе. Ну где-то оценка поменялась. И что?
500
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:50

  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.

А яким чином може порахувати нал,який вивозять мільйони громадян таким же точно чином за межі країни?Скільки там мільярдів буде?
Qwerty
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 25.02.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:51

козак
Я не думаю, что риски изменились. Просто воздействие на рынок станет мягче и точнее, а цели воздействия от методов не зависят.
Для грязных рук точные инструменты не нужны - им и топора хватит.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 02.09.15
Подякував: 460 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:52

  Сибарит написав:На сайте НБУ появилась новость: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Прямая ссылка на файл: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903

Думаю, теперь можно объяснить очень ранний аукцион в пятницу, отбросив подозрения в заказухе. Заказуха не была нужна - НБУ купил 80 млн при помощи интервенции по единому курсу.
Самое интересное, что в пятницу, кроме аукциона были впервые проведены анонимные интервенции со страшным названием "Matching". Было куплено 26 млн. и продано 8 млн. Это говорит о том, что НБУ применил новый комбинированный метод интервенции. Аукцион был объявлен столь рано, потому что НБУ больше не нужно выдерживать паузу для определения необходимых объемов интервенции. Сначала быстро пресекли динамику, проведя аукцион, а потом, по мере необходимости, значительно меньшими суммами анонимно выровняли баланс, работая в обе стороны.
Очень мощный и точный инструмент!


Все это чудесно, но банки, как правило, до 11.00 не успевают "собрать свои мозги воедино", определившись внутри "отдельно взятого" финансового института с клиентскими спросом и предложением. Не считая своей валютной позиции.

Так что, если не "заказуха", то "просьбы трудящихся", ожидавших значительного появления на рынке части упавшей на счета экспортеров СКВ, часть которой надо было непременно продать 06-го, все-таки были.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63030
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 7150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:54

  Shram написав:
  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.


По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год.
Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год.
Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.

У вашому списку немає елементарних відпочиваючих,яких в рік декілька мільйонів...Там суми від сотень доларів до десятків тисяч.
Qwerty
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 25.02.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:03

  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?


Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63030
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 7150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:08

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... urs-grivny
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 07.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:19

  дядя Caша написав:
  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?


Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".

US


Можно предположить, "варяги" на процентов плюс/минус 20 по дешевке скинули бумаги и на 10% дороже успели купить валюту, попали на 30%? Кто то же выиграл?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:20

  дядя Caша написав:
  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?


Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".

US


Если бы только эти санкции, то это будет очень затяжной процесс, который наберёт силу только к осени 2019 года. Поначалу ЦБ будет более–менее успешно замещать заимствования своими резервами и внутренними бумагами. Технически он это пару лет сможет держать. Но там тонкая механика, дашь слишком много денег — спалишь резервы, дашь мало — посыпется экономика. Со временем они просто перестанут контролировать это всё. В то, что они смогут долгосрочно это всё парировать я не верю. Т.е. год продержатся, а там что–то крупное должно рухнуть.
Но если всё вместе смотреть, то картинка менее радужная. Последний пакет довольно больно ударил и ещё далеко не отыгран. А эти идиоты пытаются всё компенсировать за госсчёт.
Скорее всего, будет ещё один раунд усиления давления из–за Сирии.
Последний год экономика находилась в удивительном и очень хрупком равновесии. И по курсу валюты, и по долгам и торговому балансу. И уже сейчас это равновесие нарушено. Новые санкции по госдолгу нарушают его ещё сильнее. В какой–то момент всё должно покатиться вниз. На первый взгляд, чего–то более–менее масштабного можно ожидать тоже только через год или даже чуть больше. Ну, разве что доллар перейдёт в диапазон 60–70, но об этом давно предупреждали и даже бюджет под это свёрстан. Т.е. этот бюджет будет исполнен, а значит холода, голода и лишений можно не ждать.
Но.
Сейчас всё выгладит так, что американцы избрали тактику постоянного наращивания давления. Т.е. они не дают экономике адаптироваться. Как только экономика РФ нащупывает точку равновесия, они её смещают. Это худшее, что можно придумать. Это не даёт адаптироваться ни идиотам из правительства, ни ЦБ, ни банкам, ни инвесторам — никому. Даже крупные разовые шоки переносятся лучше. И вот тут может случиться сценарий ускоряющегося падения, которое не заметно на начальных этапах и которое потом уже так просто не остановить, а все принимаемые меры будут запаздывать. И если этого так, то заметное ухудшение условий будет уже в этом году.

(не мое)
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 22.05.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4798479948004801>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1159, 1160, 1161
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11604 1217589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 17:02
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6147 1301875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 09:43
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9820)
10.04.2018 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.