Додано: Вів 10 кві, 2018 17:20

дядя Caша написав: 500 написав: Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз? Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?



Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".



US

Если бы только эти санкции, то это будет очень затяжной процесс, который наберёт силу только к осени 2019 года. Поначалу ЦБ будет более–менее успешно замещать заимствования своими резервами и внутренними бумагами. Технически он это пару лет сможет держать. Но там тонкая механика, дашь слишком много денег — спалишь резервы, дашь мало — посыпется экономика. Со временем они просто перестанут контролировать это всё. В то, что они смогут долгосрочно это всё парировать я не верю. Т.е. год продержатся, а там что–то крупное должно рухнуть.Но если всё вместе смотреть, то картинка менее радужная. Последний пакет довольно больно ударил и ещё далеко не отыгран. А эти идиоты пытаются всё компенсировать за госсчёт.Скорее всего, будет ещё один раунд усиления давления из–за Сирии.Последний год экономика находилась в удивительном и очень хрупком равновесии. И по курсу валюты, и по долгам и торговому балансу. И уже сейчас это равновесие нарушено. Новые санкции по госдолгу нарушают его ещё сильнее. В какой–то момент всё должно покатиться вниз. На первый взгляд, чего–то более–менее масштабного можно ожидать тоже только через год или даже чуть больше. Ну, разве что доллар перейдёт в диапазон 60–70, но об этом давно предупреждали и даже бюджет под это свёрстан. Т.е. этот бюджет будет исполнен, а значит холода, голода и лишений можно не ждать.Но.Сейчас всё выгладит так, что американцы избрали тактику постоянного наращивания давления. Т.е. они не дают экономике адаптироваться. Как только экономика РФ нащупывает точку равновесия, они её смещают. Это худшее, что можно придумать. Это не даёт адаптироваться ни идиотам из правительства, ни ЦБ, ни банкам, ни инвесторам — никому. Даже крупные разовые шоки переносятся лучше. И вот тут может случиться сценарий ускоряющегося падения, которое не заметно на начальных этапах и которое потом уже так просто не остановить, а все принимаемые меры будут запаздывать. И если этого так, то заметное ухудшение условий будет уже в этом году.(не мое)