Значит способен на многое. Тем больше ответственность. Да и желательны чистота рук (его использующих) и помыслов тех, кто управляет этими ручками.
Иначе риски не снизились, а возросли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:34
Re: Валютный рынок в контексте
Значит способен на многое. Тем больше ответственность. Да и желательны чистота рук (его использующих) и помыслов тех, кто управляет этими ручками.
Иначе риски не снизились, а возросли.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:43
Какие бы ни были - ну не может оценка нескольких предприятий повлиять на экономику страны в целом, какая бы она ни была.
ОФЗ продают кому-то (и со скидкой) и по ОФЗ вероятнее всего дефлота не будет по понятным причинам что влечет дополнительный профит, если их покупали со скидкой.
И сколько тех ОФЗ за вчера слили?
Прошу уточнить мнение.
Дерево просело в пике почти на 10% при неизменном все же укладе экономики т.е. без фундаментальных причин.
Хайп - да, но по сути-то там ничего не изменилось. Хозяйственная деятельность ведется как и на прошлой неделе. Ну где-то оценка поменялась. И что?
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:50
А яким чином може порахувати нал,який вивозять мільйони громадян таким же точно чином за межі країни?Скільки там мільярдів буде?
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:51
козак
Я не думаю, что риски изменились. Просто воздействие на рынок станет мягче и точнее, а цели воздействия от методов не зависят.
Для грязных рук точные инструменты не нужны - им и топора хватит.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:52
Все это чудесно, но банки, как правило, до 11.00 не успевают "собрать свои мозги воедино", определившись внутри "отдельно взятого" финансового института с клиентскими спросом и предложением. Не считая своей валютной позиции.
Так что, если не "заказуха", то "просьбы трудящихся", ожидавших значительного появления на рынке части упавшей на счета экспортеров СКВ, часть которой надо было непременно продать 06-го, все-таки были.
US
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:54
У вашому списку немає елементарних відпочиваючих,яких в рік декілька мільйонів...Там суми від сотень доларів до десятків тисяч.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:03
Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".
US
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:08
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:19
Можно предположить, "варяги" на процентов плюс/минус 20 по дешевке скинули бумаги и на 10% дороже успели купить валюту, попали на 30%? Кто то же выиграл?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:20
Если бы только эти санкции, то это будет очень затяжной процесс, который наберёт силу только к осени 2019 года. Поначалу ЦБ будет более–менее успешно замещать заимствования своими резервами и внутренними бумагами. Технически он это пару лет сможет держать. Но там тонкая механика, дашь слишком много денег — спалишь резервы, дашь мало — посыпется экономика. Со временем они просто перестанут контролировать это всё. В то, что они смогут долгосрочно это всё парировать я не верю. Т.е. год продержатся, а там что–то крупное должно рухнуть.
Но если всё вместе смотреть, то картинка менее радужная. Последний пакет довольно больно ударил и ещё далеко не отыгран. А эти идиоты пытаются всё компенсировать за госсчёт.
Скорее всего, будет ещё один раунд усиления давления из–за Сирии.
Последний год экономика находилась в удивительном и очень хрупком равновесии. И по курсу валюты, и по долгам и торговому балансу. И уже сейчас это равновесие нарушено. Новые санкции по госдолгу нарушают его ещё сильнее. В какой–то момент всё должно покатиться вниз. На первый взгляд, чего–то более–менее масштабного можно ожидать тоже только через год или даже чуть больше. Ну, разве что доллар перейдёт в диапазон 60–70, но об этом давно предупреждали и даже бюджет под это свёрстан. Т.е. этот бюджет будет исполнен, а значит холода, голода и лишений можно не ждать.
Но.
Сейчас всё выгладит так, что американцы избрали тактику постоянного наращивания давления. Т.е. они не дают экономике адаптироваться. Как только экономика РФ нащупывает точку равновесия, они её смещают. Это худшее, что можно придумать. Это не даёт адаптироваться ни идиотам из правительства, ни ЦБ, ни банкам, ни инвесторам — никому. Даже крупные разовые шоки переносятся лучше. И вот тут может случиться сценарий ускоряющегося падения, которое не заметно на начальных этапах и которое потом уже так просто не остановить, а все принимаемые меры будут запаздывать. И если этого так, то заметное ухудшение условий будет уже в этом году.
(не мое)
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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