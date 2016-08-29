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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:21
Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?
Помниться года два назад почти по часам падение рубля аукалось у нас через два бизес дня. Сейчас как?
Планировал купить валюту, да всё откладывал. Вот только сегодня увидел пляски рубля и задумался: торопиться купить завтра утром или до конца арпеля можно не дёргаться? ...А там на майские праздники будет слив валюты на шашлыки.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 17:31
дядя Caша написав:Все это чудесно, но банки, как правило, до 11.00 не успевают "собрать свои мозги воедино", определившись внутри "отдельно взятого" финансового института с клиентскими спросом и предложением. Не считая своей валютной позиции.
Так в том то и дело, что теперь нет необходимости ждать, пока все мозги соберутся.
Объем заявок на покупку известен, объем обязательной продажи известен, объем добровольной продажи могут приблизительно оценить как крупные банки для себя, так и НБУ для рынка в целом. Сделки до 11 уже идут достаточно активно. Теперь, когда появился механизм компенсации погрешностей предварительной оценки, можно проводить аукционы сколь угодно рано.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 17:42
дядя Caша написав:
Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".
500 написав:
Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?
US
А есть хоть примерные объемы сумм скидывания акция и офз? Особенно по офз.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 17:44
mister-svet написав: дядя Caша написав:
Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".
500 написав:
Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?
US
Можно предположить, "варяги" на процентов плюс/минус 20 по дешевке скинули бумаги и на 10% дороже успели купить валюту, попали на 30%? Кто то же выиграл?
В том-то и дело, что паровоз как шел так и идет, а представляется это как чуть ли не 98 год уже вчера.
Выходит есть вероятность увидеть отрастание дерева т.к. повышенный спрос на скв будет недолгим, а в остальном картина сильно не изменилась. Не на 10% точно.
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