Додано: Вів 10 кві, 2018 17:21

Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?



Помниться года два назад почти по часам падение рубля аукалось у нас через два бизес дня. Сейчас как?



Планировал купить валюту, да всё откладывал. Вот только сегодня увидел пляски рубля и задумался: торопиться купить завтра утром или до конца арпеля можно не дёргаться? ...А там на майские праздники будет слив валюты на шашлыки.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?